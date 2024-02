Für alle, die es kuschelig warm mögen, wird das Jahr 2024 spannend: Für diejenigen, die in diesem Jahr in einem Neubaugebiet ein Haus bauen möchten, muss eine Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie her.

2045 müssen dann alle Bürger auf erneuerbare Energie umsteigen. Bauer rät, aber jetzt schon den Schritt von der fossilen zur erneuerbaren Energie zu wagen. Bürger, die bis 2028 ihre Heizungen umtauschen, bekommen neben der Grundförderung von 30 Prozent zusätzlich 20 Prozent Bonus. Menschen, mit wenig Einkommen fördert der Bund mit weiteren 30 Prozent. Insgesamt ist eine Förderung von bis zu 70 Prozent möglich.

Wer jetzt umsteigen möchte, aber nicht weiß, wie er anfangen soll: Energieberater zukommen lassen und planen planen planen. Ansonsten ist auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg täglich telefonisch und persönlich in der Woche erreichbar.

