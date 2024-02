Lola Weippert ist bekannt dafür, genau das zu machen, was sie will. Bungee Jumping, Fallschirmspringen, Eisbaden - die 27-Jährige Moderatorin kennt scheinbar keine Angst. Bei Instagram teilt sie ihre Erlebnisse mit ihren Fans. Auch dann, wenn mal etwas offenbar danebengeht. So wie jetzt, als sie mit einem Radlader mit Karacho in eine Hauswand donnert und diese schwer beschädigt.

Die Frau, die gebürtig aus Rottweil in Baden-Württemberg stammt, hat sich einen alten Bauernhof in Brandenburg gekauft und richtet ihn derzeit wieder her. Dabei kommen auch schwere Maschinen wie ein Radlader zum Einsatz. Und natürlich setzt sich Weippert selbst hinters Steuer.

Fallschirmspringen, Bunge Jumping, Let's Dance: Lola Weippert in Aktion

Ihr Helfer warnt sie zuvor noch eindringlich mit den Worten: "Pass auf, das ist gefährlich." Und tatsächlich: Prompt verwechselt Lola Weippert - zumindest nach eigenen Angaben - Gas und Bremse. Die schwere Baumaschine donnert los und kracht nur wenige Meter weiter in einen alten Schuppen. Steine und Dachziegel fliegen durch die Luft, der Helfer schreit im Hintergrund:"Lola halt!" Doch der Schaden ist schon angerichtet.

Ob die in sozialen Medien unzählige Male geteilte Aktion mit dem Radlader tatsächlich ein Missgeschick war oder aber doch eher ein medienwirksame Inszenierung, das bleibt Weipperts Geheimnis.

