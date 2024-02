Video: Einbrecher fällt von der Leiter und landet im Pool

Dieser Einbrecher ist nun eine Berühmtheit. Der Mann war in ein Haus im noblen Stadtteil Beverly Hills in Los Angeles eingebrochen. Nach dem Einbruch will er fliehen. Doch die Flucht geht gründlich daneben: Auf einer Leiter rutscht der Mann aus - und landet rückwärts im Pool.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Anschließend veröffentlichten die zuständigen Behörden des Beverly Hills Police Departments das Video.

Mehr aktuelle Videos finden Sie hier.