Wütende Bauernproteste, dauerhaft über 20 Prozent Zustimmung für die AfD und das drohende Scheitern der FDP an der 5-Prozent-Hürde bei der nächsten Wahl. Für die Ampel-Koalition unter Führung von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner beginnt das Jahr noch schlechter, als das letzte aufgehört hat.

Hinter den Kulissen hat man erkannt, dass die Deutschen wacklige Erklärungsversuche, leere Worthülsen oder Durchhalte-Parolen der Regierung nicht mehr glauben und auch nicht mehr hören wollen, sagt unser Politik-Redakteur Andreas Becker.

Er ist regelmäßig in der Bundespressekonferenz in Berlin. Und erlebt die zunehmend hilflosen Versuche der Regierungssprecher, die Politik ihrer Chefs zu verteidigen und positiv zu verkaufen, live und in Farbe mit.

Im neuen Teil unseres Video-Formats "Aufschlag Becker" gibt Andreas Becker einen direkten Einblick in die Schaltzentrale der Macht, in der sich Ratlosigkeit und Verzweiflung derzeit die Klinke in die Hand geben.