Wildschwein in Rage! Nach der Attacke auf einen 77-Jährigen an einer Tankstelle in Stuttgart ist jetzt ein Video des Vorfalls aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie das Tier den Senior vor sich hertreibt. Der Mann versucht vergeblich auszuweichen, läuft rückwärts und fällt schließlich über eine Betonabsperrung. Doch die Attacke ist noch nicht vorbei, das Schwein klettert dem Mann hinterher.

Während der Senior versucht, das Tier mit den Füßen abzuwehren und nach ihm tritt, beisst das Schwein einige Male zu. Dann überwindet das Tier die Betonabsperrung - und plötzlich ist der Angriff vorbei. Das Wildschwein lässt von dem 77-jährigen Mann ab und trabt davon.

Warum griff das Wildschwein den Mann an?

Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann bei dem Angriff "erhebliche Bissverletzungen" und habe in einer Klinik behandelt werden müssen. Das teilte die Deutsche Presseagentur (dpa) unter Berufung auf die örtliche kurz nach dem Vorfall am Samstag vor einer Woche mit. An diesem Tag hatten sich dem Bericht zufolge am Nachmittag mehrere Menschen wegen eines freilaufenden Wildschweins in der Innenstadt bei der Polizei gemeldet. Gefunden wurde das Tier aber nicht.

Warum kam es zu der Attacke? Auf dem Video ist zu sehen, dass das Schwein wie aus dem Nichts aus einer Bodensenke heraus auf den Rentner losgeht. Möglicherweise hatte sich das Tier vor dem Mann erschreckt, vielleicht auch durch sein Näherkommen provoziert gefühlt.

Stadtjäger: "Stuttgarter brauchen sich keine Sorgen zu machen"

Der Stuttgarter Stadtjäger sagte der Landesschau Baden-Württemberg, wenn man an einer engen Stelle auf ein Wildschwein treffe, habe man sich "nach dem Schwein zu orientieren". Wenn das Wildschwein in so einer Situation stehenbleibe, könne man langsam zurückgehen. Komme das Schwein allerdings auf einen zu und mache durch Blasen auf sich aufmerksam, dann "bleibt nur noch eins: Der schnelle Sprung über die Zäune, um mich in Sicherheit zu bringen."

Dennoch brauchen sich die Stuttgarter "keine Sorgen machen", so der Stadtjäger weiter. "Das war mit Sicherheit ein Einzelfall, der vielleicht auch nochmal vorkommen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering."