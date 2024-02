"Sie sind eine Nazi-Partei": Linken-Politikerin attackiert AfD im Bundestag

Linken-Politikerin Caren Lay hat sich am Mittwochabend im Bundestag in Rage geredet. In ihrer Redezeit sagte sie, sie sei "froh darüber, dass dass Menschen millionenfach gegen die AfD demonstrieren." Den AfD-Abgeordneten warf die in Rheinland-Pfalz geborene Lay anschließend vor, sie seien "geistige Brandstifter".

Dann sagte Lay wörtlich: "Sie sind eine waschechte Nazi-Partei und sie muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden. "

Der Nazi-Vorwurf von Caren Lay im Video

Die Wortwahl von Lay hatte sofortige Konsequenzen: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki erteilte der heutigen Linken-Politikerin und früheren Redenschreiberin von Renate Künast einen Ordnungsruf.

Bei X teilte Caren Lay am Donnerstag dann mit: "Ich habe einen Ordnungsruf im Bundestag bekommen, weil ich die AfD eine Nazi-Partei genannt habe. Ich meine: Wer "Remigration" fordert und unsere Mitbürger:innen vertreiben will, gehört bekämpft!"

CDU-Mann Hendrik Wüst: "Wie soll man sie anders nennen? Es ist eine Nazi-Partei"

Ich habe einen #Ordnungsruf im #Bundestag bekommen, weil ich die #noAfD eine #Nazipartei genannt habe.

Ich meine: Wer "Remigration" fordert und unsere Mitbürger:innen vertreiben will, gehört bekämpft! pic.twitter.com/n7IY8hAm4h — Caren Lay (@CarenLay) February 22, 2024

Bereits Ende Januar hatte Hendrik Wüst, CDU-Politiker und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Siegener Zeitung gesagt: "Eine Partei, die für Nazi-Inhalte bei führenden Köpfen steht, die geprägt wird durch Menschen, die solche Inhalte propagieren: Wie soll man sie anders nennen? Es ist eine Nazi-Partei. Ich nenne sie Nazi-Partei.“

