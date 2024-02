Auf der Schwäbischen Alb wurden früher Leinenstoffe aus Flachs hergestellt. Dieser wurde nach der Ernte in Bündel gewickelt. Und genau an diese Form erinnern die Flachswickel, die es heute in Bäckereien nicht nur auf der Schwäbischen Alb zu kaufen gibt.

In den Filialen vom Beckabeck gibt es eine ganz besondere Variante der traditionellen Süßigkeit. Was ihre Flachswickel so besonders macht, wie das süße Hefeteig-Gebäck hergestellt wird und was die Großmutter des Inhabers damit zu tun hat, das sehen Sie im Video. Wir durften den Bäckern in der Backstube in Römerstein im Landkreis Reutlingen über die Schultern blicken.