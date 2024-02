Fasnetsküchle haben eine sehr lange Tradition. Angeblich gibt es bereits Aufzeichnungen darüber aus der Zeit um 149 vor Christus. Zahlreiche Bäckereien in der Region verkaufen das kalorienreiche Gebäck in der Fasnetszeit.

Das Rezept der Brot- und Feinbäckerei Böck in Riedlingen ist tatsächlich gar nicht so alt. Der heutige Inhaber hat es von seinem Vater gelernt. Was genau drin ist, verrät er aber nicht.

Kennen die Riedlinger das Gebäck? Und wie schmeckt es ihnen? Die Antwort gibt es im Video.