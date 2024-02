"Das ist eines der ganz großen Probleme, dass sich durch diesen ständigen Gebrauch des Wortes Nazis die Vergangenheit abflacht und dass man das unterschätzt, was damals passiert ist" - dieser Satz sorgt für Diskussionen. Gesagt wurde er in der Nacht zu Mittwoch im TV-Talk mit Markus Lanz von dem Autor und Journalisten Harald Jähner. Wie kam es dazu?

Wenn man hört, was wirkliche Nazis gemacht haben, wozu sie fähig waren, und wie schnell wir dann heute mit dem Begriff Nazis für alles Mögliche zur Hand sind, ist dann das nicht etwas, was das sozusagen inflationär gebraucht und am Ende nicht mehr das beschreibt, was wirkliche Nazis waren? Markus Lanz

In großen Teilen der deutschen Gesellschaft wird die Aussage, ein Gleichsetzen der AfD oder auch anderen Menschen mit Nazis verharmlose die furchtbaren NS-Verbrechen, häufig als Anbiedern an rechte oder gar rechtsextreme Meinungen und Strömungen verstanden. Lanz brach so gesehen ein Tabu, als er in seiner Sendung fragte:

„Wenn man hört, was wirkliche Nazis gemacht haben, wozu sie fähig waren, und wie schnell wir dann heute mit dem Begriff Nazis für alles Mögliche zur Hand sind, ist dann das nicht etwas, was das sozusagen inflationär gebraucht und am Ende nicht mehr das beschreibt, was wirkliche Nazis waren?“

"Man verharmlost die Verbrechen von damals"

Harald Jähner bei Markus Lanz. Quelle: ZDF/ Markus Lanz

Bei Harald Jähner fand er offene Zustimmung. Er sagte: "Man verharmlost im Grunde genommen die Verbrechen von damals, wenn man sie vergleicht mit dem, was die AfD jetzt beispielsweise fordert."

Dann sagte der Autor und Journalist weiter: "Also wenn die Menschen im Moment Angst haben vor einer ungeregelten Migration, Angst haben vor einer anderen Religion, Angst haben vor Leuten mit islamistischem Hintergrund, die unsere Gesellschaft ablehnen, die manchmal ein machistisches Verhältnis zu Frauen haben, das sind dann Vorbehalte, die man in gewisser Weise rational nachvollziehen kann. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, insbesondere wenn sie gewalttätig werden, wenn sie in Gewaltfantasien münden, die sind natürlich abscheulich, die sind fürchterlich. Aber diese Leute immer pauschal als Nazis zu bezeichnen, dämonisiert sie."

Was haben wir dazu beigetragen, dass die AfD immer stärker wird im Osten? Und da muss ich sagen, das ist ein großes Versagen auch der Medien. Wie wir da gleich immer besonders den Osten in eine bestimmte Ecke geschoben haben. Harald Jähner

Zudem kritisierte der frühere Feuillton-Chef der Berliner Zeitung die deutsche Medienlandschaft ungewöhnlich scharf: "Was haben wir dazu beigetragen, dass die AfD immer stärker wird im Osten? Und da muss ich sagen, das ist ein großes Versagen auch der Medien. Wie wir da gleich immer besonders den Osten in eine bestimmte Ecke geschoben haben."

"Kitschige Berichte über alle möglichen lerneifrigen Syrer mit süßen Bürgerinnen"

Und weiter: "Wir sehen gar nicht die Unterschiede, die zwischen so einem traditionellen rechten nationalsozialistischen Denken bestehen und diesem spezifisch ostdeutschen Widerstand gegen staatliche Maßnahmen (...). Die (Menschen im Osten), die wollen nicht dauernd Dinge vorgeschrieben haben, die wollen nicht so ein staatliches Impf-Regime." Dieses Denken sei besonders in Thüringen und Sachsen besonders stark, "eben auch aus der SED-Vergangenheit."

Schließlich schnitt Moderator Lanz noch das Thema Flüchtlingskrise 2015/2016 an. Und auch hier hatte Jähner eine sehr klare Meinung und sagte, die damalige Berichterstattung der Medien sei "ähnlich desolat" gewesen. "Jede skeptische Berichterstattung, die auch mal Probleme darstellen wollte, die hatte ja überhaupt gar keine Chance. Fast alle Journalistenkollegen, die ich kenne, haben sich zum Volkspädagogen (...) und zu einer vollkommen unkritischen, sentimentalen Berichterstattung aufgeschwungen."

Der Journalist weiter: "Das Fernsehen war voller kitschiger Berichte über alle möglichen lerneifrigen Syrer, die irgendwo in den Wohnküchen saßen, mit süßen Bürgerinnen und haben im Nachhilfeunterricht gelernt."

"Kampagnenjournalismus mit öligen Zügen"

Das könne man zwar machen, aber wenn zugleich "alle Ängste der Menschen - wie vor dieser unkontrollierten Zuwanderung - immer nur diffamiert wurden als kleingeistige, nationalistische Vernichtungswünsche oder Fremdenhass, dann hat man tatsächlich ein großes Problem".

Empfohlene Artikel Stellungnahme Das sagt die Biberacher AfD-Kreissprecherin zur Demo gegen Rechts q Biberach

Auf derartigen "Kampagnenjournalismus, der dann auch noch diese sentimentalen, ein bisschen ölige Züge hatte, reagiert besonders die ostdeutsche Bevölkerung allergisch, weil sie diese Art von Journalismus kannte. Weil sie diesen staatlich gelenkten Journalismus kannte." Natürlich müsse man sagen, dass Journalismus "bei uns nicht staatlich gelenkt" sei, "sondern das war eine ganz freiwillige Geschichte, dass man so eine euphorische, menschliche, aber eben erzieherische Berichterstattung (machte), die aber eben eigentlich keine Berichterstattung ist, sondern ein Stück Journalistenpoesie. Und da ist ganz besonders der Osten allergisch gegen."

Die gesamte Sendung "Markus Lanz" finden Sie hier in der Mediathek des ZDF.