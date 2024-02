In der neuen Talk-Sendung Caren Miosga war am Sonntagabend auch Robert Habeck zu Gast. Bei einer Frage der ARD-Moderatorin kam der Bundeswirtschaftsminister ordentlich ins Schwimmen. Frau Miosga wollte wissen: "Was würden Sie sagen, was so ein mittelständisches Unternehmen (...) für den Strompreis bezahlt?" Habeck konnte die Frage nicht beantworten.

Zunächst fragte Miosga den Minister: "Sie wollten ja eigentlich für alle energieintensiven Unternehmen einen Brückenstrompreis haben, der sollte ja so bei 60 Euro die Megawattstunde gedeckelt werden." Damit habe er sich aber nicht durchsetzen können.

Auf die folgende Frage nach dem konkreten aktuellen Strompreis antwortete Habeck: "Das ist nach wie vor der Preis, den wir dann am Markt in zwei, drei Jahren sehen werden." Miosga hakte direkt nach: "Was schätzen Sie, was er (der Unternehmer) im Moment zahlt?" Wieder blieb Habeck eine klare Antwort schuldig. Er sagte: "Das hängt ja von seinen einzelnen Verträgen ab. Aber das kann ich also nicht sagen."

„Er zahlt 125 Euro die Megawattstunde“

Habeck lenkte in seiner Antwort dann von der eigentlichen Frage ab und sagte weiter: "Aber wenn ich es mal umgekehrt für die Verbraucher und Verbraucher sagen kann, die Statistiken gucke ich mir an: Wir haben - wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen - immer noch Strompreise, die wir für die Kilowattstunde bezahlen. Die liegen so knapp unter 40 Cent."Wenn man neue Verträge abschliesse, könne man die Kilowattstunde aber auch "für 26 (Cent) kriegen. Also, da hat sich was getan."

Habeck sagte weiter: "Für das Unternehmen weiß ich das nicht genau." Caren Miosga antwortet ungerührt: "Er zahlt 125 Euro die Megawattstunde."

