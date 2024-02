In den USA haben Polizeibeamte das Feuer auf einen Verdächtigen eröffnet. Sie dachten, sie würden angegriffen. Zuvor hatten sie einen Verdächtigen bei einem Einsatz in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt verhaftet, mit Handschellen gefesselt und in ihren Streifenwagen gesetzt. Kurz darauf hörte einer der Polizisten ein Geräusch, dass er für einen Schuss hielt.

Der Mann und kurz darauf auch seine Kollegin schossen daraufhin auf den Streifenwagen mit dem Verdächtigen darin. Sie drückten dabei 20 Mal ab. Der Einsatz wurde von den Bodycams der Einsatzkräfte aufgezeichnet.

Das Okaloosa County Sheriff's Office, das das Video jetzt veröffentlichte, gab an, dass das vermeintliche Schussgeräusch offenbar von einer Nuss oder einer Eichel stammte, die von einem Baum auf das Auto gefallen sei. Der im Auto sitzende Tatverdächtige kam mit dem Schrecken davon.

