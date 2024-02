In der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung Magazin Royale hat sich Moderator Jan Böhmermann mit der rechtspopulistischen Partei FPÖ in Österreich beschäftigt. Am Ende der Sendung sagt Böhmermann: "Und liebe 3sat-Zuschauer:Innen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen." Dafür hat er jetzt eine Anzeige kassiert.

Die Aussagen von Böhmermann und Luthe im Video

Erstattet wurde die Anzeige von Marcel Luthe, Chef der Good Governance Gewerkschaft. Warum Luthe die Aussagen von Böhmermann für "hochgefährlich" hält und warum die Aussage Böhmermanns nach Luthes Dafürhalten nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, sagt er im Video.

Mehr aktuelle Videos finden Sie hier.