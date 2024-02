Lena Gercke ohne BH: Video entfacht Nippel-Debatte

Der kurze Film ist nur wenige Sekunden lang - und sorgt dennoch für Wirbel. In einem weißen, eng anliegenden Kleid filmt sich Model und Geschäftsfrau Lena Gercke in einem Spiegel. Da sie keinen BH trägt, zeichnen sich die Brustwarzen von Lena Gercke deutlich unter dem Kleid ab. Alleine bei Instagram bekam der Clip innerhalb von weniger als 24 Stunden 40.000 Likes und viele, viele Kommentare, ebenso bei Facebook.

Dieses Video von Lena Gercke sorgt für Diskussionen

Neben viel Zuspruch und Komplimenten für das Kleid finden sich hier aber auch eine Reihe Kommentare, die von vielen als sexistisch empfunden werden. So schreibt ein User: "Und dann sind alle wieder sauer wenn ich einen Horny Comment poste. Wie soll ich bei dem Anblick nicht horny werden???"

Und an anderer Stelle heißt es: "Warum zeigt sie ihre Nippel? Weil sie begehrt werden will. Erzähl mir nichts anderes. Scheißegal ob ich Mann oder Frau bin. Wenn man sich so zeigt, muss man mit den Reaktionen leben."

"Machtverhältnis, das patriarchal getrieben ist"

Eine Userin hält dagegen: "Sie zeigt sie, weil sie Teil ihres Körpers sind. Checkst du, dass aussagen wie 'wenn man sich so zeigt, muss man mit den Reaktionen leben' eine Drohung ist und Frauen sich genau deshalb in der heutigen Gesellschaft noch unterordnen und fürchten müssen, weil ihr Männer euch nicht im Griff habt? Jeder der genauso denkt und Nippel mit Begierde assoziiert ist genau das Problem!"

Eine andere Userin schreibt: "Sie hat einfach Nippel, diese existieren einfach und ihr sexualisiert sie!" Ein weiterer, an einen männlichen User gerichteter Kommentar in der Diskussion lautet: "Weil ich als Frau aus Erfahrung davon sprechen kann. Und du? Wann hast du dir schon mal solche Sprüche drücken lassen müssen? Lustig, dass sich immer die Nichtbetroffenen zu solchen Themen so äußern wie du..."

Das sagt der Mann von Lena Gercke zu dem Video

Hier, so heißt es weiter, zeige sich "erneut das Ungleichgewicht im Machtverhältnis, welches grundsätzlich patriarchal getrieben ist."

Auch der Mann von Lena Gercke und Vater zweier gemeinsamer Kinder hat das Video seiner Frau mittlerweile kommentiert. Der Regisseur schreibt:"Wir haben schon ‘ne Heizung, Babe". Und dazu setzt er einen sogenannten Zwinkersmiley.