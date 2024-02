Lebensgefahr: S-Bahn-Surfer spielen Fussball auf fahrendem Zug

Die jungen Männer schweben in akuter Lebensgefahr, doch das ist ihnen offenbar völlig egal. Sie spielen Fussball auf einer Berliner U-Bahn der Linie 1, die auch überirdisch fährt. Doch nicht nur das: Sie springen auf dem Zug herum, hängen sich bei voller Fahrt an die Seite und winken den schockierten Fahrgästen. Alles mitten am hellichten Tag.

Die S-Bahn-Surfer im Video

Besonders dreist: In dem Zug befindet sich auch Sicherheitspersonal. Als die Surfer das bemerken, hängen sie sich vor die Türen der durch Berlin rauschenden Bahn, winken den Sicherheitsmännern zu und filmen die ganze Szene.

Polizei warnt vor tödlichen Folgen

Immer wieder warnt die Polizei vor den tödlichen Folgen, die derartige Aktion haben können, sei es durch schlimme Stürze Kollisionen an Tunneleinfahrten oder auch Brücken, durch die die Bahnen fahren sowie der Gefahr eines Stromschlages.

Die Bundespolizei teilt auf ihrer Internetseite im Rahmen einer Informationskampagne zudem mit: "Fast monatlich verzeichnet die Bundespolizei Bahnstromunfälle mit Kindern und Jugendlichen aber auch mit Heranwachsenden, die auf das Klettern von Waggons und Strommasten oder auf S-Bahn-Surfen zurückzuführen sind. Ein überwiegender Teil der Unfälle lässt sich auf das Fertigen von Selfies oder Fotos, Leichtsinn sowie Mutproben zurückführen. Meistens enden diese Aktionen tödlich oder mit schwersten Verletzungen."

