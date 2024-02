Team gegen Team, Frau gegen Frau, Ladies gegen Tussies! An diesem Mittwoch gibt es in der Handball-Bundesliga eine Derby der besonderen Art. Um 19 Uhr trifft die SG BBM Bietigheim (Ladies) auf die TuS Metzingen (TusSies)

Für Linksaußen-Ladie Antje Döll ist klar: "Wir werden in aller Ausdrücklichkeit noch mal klar machen, dass das ein wichtiges Spiel, ein enorm wichtiges Spiel ist. Man will natürlich Derbysieger werden!" Ob tatsächlich die Ladies oder aber doch die Tussies am Ende einen Sieg erringen können? Das wird sich zeigen.

Warum heißen die Tussies eigentlich Tussies?

Eine Frage, die in weniger Handball-versierten Kreisen immer wieder aufkommt: Warum heißen die Tussies eigentlich Tussies?

"Unsere Geschichte, die Story der Tussies, beginnt am 19. Dezember 2009. Natürlich besteht der Verein, die Turn und Sportvereinigung Metzingen e.V., schon viel länger. Genau genommen, wurde die TuS Metzingen schon 1861 gegründet. Aber wie gesagt, unsere Geschichte beginnt kurz vor Weihnachten 2009 beim Derby gegen die Schwaben Hornets in Nellingen", heißt es auf der Homepage der Handball- Tussies. Es sei "einer dieser Momente" gewesen, "in dem dein Puls auf 180 geht, dein Herz rast und dich und deine Mannschaft zu einer Leistung beflügelt, die dir vorher kaum einer zugetraut hätte."

Sieg mit pinkfarbenen Hasenohren gefeiert

Weiter heißt es: "Vor dem Spiel noch belächelt und von den Hornets als „die Tussies aus Metzingen“ bezeichnet, sind wir als Siegerinnen vom Feld gegangen."

Die Frauen teilen selbstbewusst mit: "Ein Sieg, den wir mit pinkfarbenen Hasenohren auf den Köpfen gefeiert haben. Dieser Moment war die Geburtsstunde der Tussies!" Wer bei dem Wort Tussies allerdings "nur an Glitzer und Glimmer denkt, der soll zu uns kommen, in die 'Öschhölle', in unser Wohnzimmer. Hier wird er Powerfrauen sehen, die nicht nur Handball spielen, sondern Handball fighten. Wir kämpfen und geben bei jedem Spiel alles. Wir sind echt, wir sind ehrlich, wir sind bodenständig und wir sind authentisch. Wir sind stolz darauf, was wir sind und wer wir sind."

