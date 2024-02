Der bekannte Klimaaktivist Tadzio Müller hat mit einem emotionalen Video für Aufsehen gesorgt. Müller, der bis 2021 als Referent für Klimagerechtigkeit und internationale Politik in der Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigt war, sprach auf einer Demo gegen Rechts vor dem Reichstag von "Nase blutig schlagen". Er sagt auch: Drecksfaschisten, wenn ihr das nochmal macht, dann treten wir euch die Birne ein".

In dem tausendfach bei X geteilten Video sagte Müller (hat einen Doktortitel) weiter: "Faschismus hört nur auf, wenn man ihn zurück in die Löcher tritt, wo er aus rauskommt.". Dann sagt er: "Faschisten aufs Maul hauen." Etwas später postete er bei X dann den folgenden Satz: "Der Glaube, ein bewaffneter, gewaltbereiter, Sicherheitsapparate infiltrierende, alltägliche Gewalt gegen Schwächere nutzender Faschismus ließe sich freundlich wegdemonstrieren, ist bloß magisches Denken. Wenn wir keine Gegengewalt organisieren können, verlieren wir."

Die Aussage von Müller im Video

Quelle: Twitter/ Tadzio Müller

Nachdem die Aussagen des Politikwissenschaftlers in sozialen Netzwerken viral ging, wird Müller nun nach eigener Aussage massiv bedroht. "Ihr Lieben, ich brauche Hilfe: es läuft ein Shitstorm, Messages auf mein Privathandy drohen mit Vergewaltigung & Mord und es werden Verweise auf Geschäfte in meinem Kiez gepostet ('wir sehen uns bei XYZ')."

Luisa Neubauer widerspricht Tadzio Müller scharf

Bereits in Sachen Klimaaschutz machte der Mann, der nach eigenen Angaben "selbstständiger Vollzeitklimaaktivist" ist, kein Geheimnis aus seinen Ansichten. In einem Doppelinterview mit Luisa Neubauer in der linksalternativen taz sagte Müller: "Egal ob Kretschmann in Baden-Württemberg oder Tsipras in Griechenland: Ich kann keinen Unterschied in den Emissionen ablesen. Bei Fragen, die im Kern das kapitalistische System betreffen, ist es relativ unwichtig, welche Farbe die Regierung hat. Das heißt, wir müssen an anderen Punkten ansetzen als an Wahlen."

Ihr Lieben, ich brauche Hilfe: es läuft ein #Shitstorm, Messages auf mein Privathandy drohen mit Vergewaltigung & Mord, & es werden Verweise auf Geschäfte in meinem Kiez gepostet ("wir sehen uns bei XYZ").



Könnt Ihr mich dabei unterstützen, @FrankWolfSchum1 & mich zu schützen? pic.twitter.com/7a8U4v8TNZ — FaggotsForFuture ✊🌈✊ (@RealTadzioM) February 5, 2024

In dem im Juni 2020 veröffentlichten Interview sagte Müller weiter: "Wie schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich auch im Corona-Lockdown, dass nur das Runterfahren von Wirtschaftsleistungen zu relevanten Emissionsreduktionen führt. Darum muss die Klimagerechtigkeitsbewegung verhindern, dass sie wieder hochgefahren werden. (...) Darum würde ich sagen: Lasst uns bestimmte Dinge auch nach dem Lockdown behalten."

"Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF"

Luisa Neubauer entgegnete ihrem Mitstreiter: "Da würde ich scharf widersprechen. Corona ist einhergegangen mit krassesten Freiheitseinschränkungen. Menschen sind ungeschützt in existenzielle Probleme gerutscht, es war ein Desaster, was soziale Ungerechtigkeit betrifft. Eine solche Situation kann nicht das Ziel einer Klimagerechtigkeitsbewegung sein."

Auch die Schwäbische Zeitung berichtete bereits über Tadzio Müller. Im Februar 2022 hieß es zu dem Mann: "So sieht es auch Tadzio Müller, einer der Mitgründer der Anti-Braunkohle-Initiative 'Ende Gelände'. 'Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF', prophezeite er schon im vergangenen Jahr und sagte für diesen Sommer zerstörte Autos und Sabotagen in Gaskraftwerken oder an Pipelines voraus."

Mehr aktuelle Videos finden Sie hier.