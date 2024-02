Die Grünen sind mit der Wärmepumpe bereits bis in den Heizungskeller der Bürger vorgedrungen, mit den E-Autos kommen sie in die Garage und jetzt will die Regierung auch kontrollieren, was auf den Teller kommt. Die jetzt vorgestellte Ernährungsstrategie sieht vor: Weniger Fleisch, weniger zuckerhaltige Lebensmittel, dafür mehr Obst und Gemüse etwa in Kitas und Kantinen.

Zudem will das Bundeslandwirtschaftsministerium ein Verbot von Werbung für besonders zucker-, fett- oder salzhaltige Lebensmittel, die sich an Kinder unter 14 Jahren richtet. Auf europäischer Ebene will sich die Bundesregierung zudem für eine EU-weit verpflichtende Nährwertkennzeichnung einsetzen, damit nahrhafte Lebensmittel leichter im Regal zu erkennen sind.

In unserer wöchentliche Video-Kolumne "Aufschlag Becker" sagt unser Politik-Redakteur, welche unbeabsichtigten Folgen die neue Ernährungsoffensive für die Grünen haben könnte.