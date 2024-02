CSU-Chef Markus Söder hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke in seiner Rede am politischen Aschermittwoch als "grüne Margot Honecker" betitelt, die die Freiheit der Menschen durch immer neue Auflagen einschränke. Bei Markus Lanz schoss die aus der DDR stammende Lemke jetzt scharf zurück.

Steffi Lemke bei Markus Lanz: Aussage im Video

Söder habe etwas "sehr Dummes gemacht", sagte Lemke. Er habe einen "völlig ahistorischen Vergleich" herangezogen. Menschen wie ihr, "die für Freiheit und Demokratie auf der Straße gewesen sind und bewaffneten Polizisten gegenübergestanden haben, die dabei waren, die Hunde von der Leine zu lassen (...), vorzuwerfen, dass ich irgendwelche Parallelen zu dieser Person, zu Margot Honecker habe, das ist dumm, das ist infam."

Kurz darauf sagte sie auf eine Nachfrage von Markus Lanz: "Mir wurde das Studium und der Zugang zum Abitur in der DDR verweigert, ja." Auf der Bundestags-Seite der Grünen-Politikerin findet sich in ihrer Biografie hingegen folgende Angabe: "1986 bis 1988 Abendschule und Abitur an der Kreisvolkshochschule Dessau; 1988 bis 1993 Studium der Agrar-Wissenschaften an der Humboldt-Universität, Berlin."

Steffi Lemke: Abitur und Studienbeginn im Jahr 1988

Laut diesen Angaben hat Lemke also sowohl ihr Abitur in der DDR gemacht und hier auch ihr Studium begonnen - beides war laut den auf den Seiten des Bundestages zu findenden Informationen 1988 und damit vor dem Fall der Mauer. Hat Steffi Lemke bei Markus Lanz also die Unwahrheit gesagt?

Tatsächlich wurde Lemke trotz eines 1,0-Durchschnitts im Jahr 1984 zunächst nicht zum Abitur zugelassen und absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Zootechnikerin. Das Abitur holte sie aber 1988 nach und begann dann ihr Studium.

Diese Angaben finden sich auf der Seite des Bundestages. (Foto: Screenshot Web )

Vergleich zeigt, "wie wenig in unserer Gesellschaft über die Repression in der DDR bekannt ist"

Der Vergleich mit Margot Honecker (Volksbildungsministerin der DDR von 1963 bis 1989) sorgte unterdessen auch bei Opfern der DDR-Diktatur für Entsetzen. „Margot Honecker war eine richtige Kriminelle und eine kommunistische Verbrecherin. Frau Lemke ist das definitiv nicht. Dieser Vergleich ist deshalb nicht angemessen. Und lustig ist er auch nicht", sagte der Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG), Dieter Dombrowski, dem RND.

Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, sagte dem RND: "DDR-Vergleiche wie der von Markus Söder zeigen mir, wie wenig in unserer Gesellschaft über die Repression in der DDR bekannt ist. Für die Opfer der SED-Diktatur ist dies immer wieder verletzend.“

