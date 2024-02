Der Übergriff auf die SWR-Reporterin Maja Ihle beim Fastnachtsumzugs in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) schlägt weiter hohe Wellen. Zwei als Hexen verkleidete Männer hatten die junge Frau in die Zange genommen und sich zunächst mit ihr auf dem Boden gerollt. Anschließend simuliert der oben liegende Mann Sex mit der Frau, indem er klar sichtbare Stoßbewegungen in Höhe des Beckens der Frau ausführt. Die Reporterin liegt währenddessen weiter zwischen den beiden Männern eingeklemmt und kann nicht weg.

Die verstörende Szene im Video

"Wir haben die entsprechende Szene inzwischen komplett aus der Mediathek genommen, um diesen Ausschnitt nicht weiter zu promoten", hatte der SWR nach Bekanntwerden des verstörenden Vorfalls mitgeteilt.

SWR löscht Video und Kommentare der Moderatoren

Somit wurden auch die Kommentare von SWR-Redakteurin Sonja Faber-Schrecklein und ihrem Kollegen Werner Mezger gelöscht, die an dem Tag durch die Sendung führten. Und munter kommentierten, während ihre Kollegin am Boden den Übergriff der Männer erdulden musste.

Als die Männer mit der zwischen sich eingeklemmten Frau über den Boden rollen, wird sie von Faber-Schrecklein als "Patty von einem Hamburger" bezeichnet. Als es dann zu der Szene mit dem nachgestellten und unfreiwilligen Sex kommt, ruft sie: "Jetzt aber!" Ihr Kollege Mezger sagt: "Da gehts ganz schön zur Sache und....äh...."

"Fantasien wollen wir jetzt keinen freien Lauf lassen"

Sonja Faber-Schrecklein sagt weiter: "Wer übertreibt, erzählt anschaulich. Das gehört dazu, auch bei der Fasnet, Werner." Als ihr Kollegen entgegnet: "Den Fantasien wollen wir jetzt keinen freien Lauf lassen", lacht Faber-Schrecklein.

Als die Hexen ihre Kollegin vor Ort wieder aufstehen lassen und sie kurz darauf wieder mit Mikro vor der Kamera steht, versucht sie die Situation während der Live-Übertragung zu retten und sagt: "Ja, so schnell kann es gehen und man liegt auf dem Boden. Ist aber nichts passiert, alles gut. Sowas gehört natürlich auch dazu. Sonja, Du lagst bestimmt mehr als einmal auf dem Boden?"

"Aber es war trotzdem nett anzusehen"

Sonja Faber-Schrecklein antwortet: "Oh ja, und es gab eindeutige, zweideutige und dreideutige Bilder. Bei Dir war das jetzt auch nicht viel anders." Und weiter: "Aber es war trotzdem nett anzusehen, weil es war wirklich eine Rugelei."

Der City-Manager der Stadt Horb, Thomas Kreidler, hatte das Verhalten der beiden Männer laut dpa als "extrem respektlos" bezeichnet. Kreidler weiter: "Das hat mit Fastnacht nichts zu tun." Die Männer hätten sich bei der Frau entschuldigt, seien aber dennoch für den Rest der närrischen Saison gesperrt worden. Laut SWR habe die Reporterin die Entschuldigung der Männer angenommen.

