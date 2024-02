Bei X geht derzeit ein Video viral, das Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder auf einer Bühne zeigt. Söder bewegt sich zu den Klängen von Abbas Kult-Hit "Dancing Queen" - und nicht nur das. Beherzt greift Söder zum Mikrofon und singt ganz offensichtlich mit. Mit ihm auf der Bühne steht die Band Abba, zumindest als Hologramm. Söder scheint begeistert zu sein. Und als Holo-Sängerin Agnetha Fältskog sich umdreht, mustert er sie verstohlen von oben bis unten.

Abba, Dancing Queen und Markus Söder

Ist das Video echt? Ja. Es ist echt. Söder, der aktuell auf Dienstreise in Schweden ist, hat das Video auf X sogar selbst geteilt. Er schreibt dazu: "Bavarian Music proudly presents: ABBA feat. Markus. Dancing Queen ist mein absolutes ABBA Lieblingslied…"

In einem weiteren Post führt er aus: "Bin riesiger ABBA Fan: Ein kurzer Besuch im ABBA-Museum muss in Stockholm einfach sein. Die Musik höre ich seit der Kindheit und bis heute sehr gern. ABBA sind einzigartige Künstler. Sie gehören zu den größten der Welt. Mein Lieblingslied: Dancing Queen. Was hört ihr am liebsten von ABBA?"

"Wird der Eintritt auch vom Steuerzahler bezahlt?"

Die Reaktionen auf das Videos sind gespalten. Während einige User tatsächlich ihre Lieblingssongs mitteilen, kritisieren viele andere den Ministerpräsidenten. "Über Geschmack braucht man ja bekanntlich nicht streiten. Was mich aber ernsthaft interessiert: können Sie ich eine private Reise dahin nicht leisten, wenn Sie so ein großer Fan sind? Muss das dann auf einer „Dienstreise“ sein?", so einer der Kommentare.

Bin riesiger #ABBA Fan: Ein kurzer Besuch im ABBA-Museum muss in Stockholm einfach sein. Die Musik höre ich seit der Kindheit und bis heute sehr gern. ABBA sind einzigartige Künstler. Sie gehören zu den größten der Welt. Mein Lieblingslied: Dancing Queen. Was hört ihr am liebsten… pic.twitter.com/TeZIdohnbH — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 22, 2024

An anderer Stelle heißt es: "Das posieren für die Fotos und die Videos hat mindestens 2 Stunden gefressen. In der Zeit hätte man 10H (Mindestabstandregelung für Windkraftanlagen, Anm. d. Red.) abschaffen können, ein paar Solaranalgen genehmigen können, oder mal seinen eigenen politischen Kurs überdenken können."

Und ein weiterer User will wissen: "Wird der Eintritt auch vom Steuerzahler bezahlt?"

