Ein neues Video lässt die Herzen von Adrenalin-Junkies und Achterbahn-Fans höher schlagen! Zu sehen ist die rasante Fahrt mit einer der wohl spektakulärsten Achterbahnen weltweit. Voltron Nevera, so der Name der neuen Bahn, die im Europa-Park in Rust steht.

Europa-Park-Chef Roland Mack hatte kürzlich im Interview mit der Schwäbischen Zeitung gesagt, dass der neue Fahrspaß "mehrere Rekorde aufgestellt habe. Mack: "Die Bahn wurde so noch nie gebaut. Wir haben alles reingepackt, was in der Branche im Einsatz ist."

Fünf Fakten zur neuen Rekord-Achterbahn im Europa-Park

Weltrekord: Steilster Launch mit 105 Grad (Beyond Vertical Launch)

Steilster Launch mit 105 Grad (Beyond Vertical Launch) Schwerelosigkeit: 2,2 Sekunden am Stück schwerelos (Inverted Stall)

2,2 Sekunden am Stück schwerelos (Inverted Stall) Inversionen: Mit 7 Über-Kopf-Elementen der Launch-Coaster mit den meisten Inversionen weltweit

Mit 7 Über-Kopf-Elementen der Launch-Coaster mit den meisten Inversionen weltweit Beschleunigung: Meiste Beschleunigungsabschnitte Europas, meiste Beschleunigungen Deutschlands

Meiste Beschleunigungsabschnitte Europas, meiste Beschleunigungen Deutschlands Länge: Mit 1385 Meter die längste Achterbahn mit Inversionen sowie der längste Launch-Coaster in Europa

Eröffnet wird die neue Achterbahn im Europa-Park Rust in der Sommmersaison 2024.

Weitere aktuelle Videos finden Sie hier.