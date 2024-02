Ermittlungsakte Chrupalla: Staatsanwaltschaft räumt Fehler ein

Die Vorwürfe von AfD-Tino Chrupalla wogen schwer. Bei dem möglichen Anschlag auf ihn in Ingolstadt im vergangenen Oktober war ein Filmteam des ZDF vor Ort. Die Aufnahmen des Filmteams gingen danach zur Auswertung an die Polizei. "Es wurden aber Schnitte vorgenommen und es fehlen Fragmente dieser Übertragung", so der Vorwurf von Chrupalla in der Sendung von Markus Lanz (siehe untenstehendes Video). Die Schwäbische Zeitung berichtete dazu (hier und hier).

Das ZDF wies die Vorwürfe zurück und sagte noch am Mittwoch, man habe den Ermittler das gesamte Material ungeschnitten zur Verfügung gestellt. In den sozialen Medien kochte das Thema hoch - sowohl Chrupalla als auch das ZDF wurden als Lügner (und schlimmeres) beschimpft.

Die entscheidende Szene bei Markus Lanz im Video

Die folgenden Recherchen dieser Zeitung, bei denen wir Einblick in die Ermittlungsakten nehmen konnten, zeigten: Das ZDF hatte insgesamt drei Mal Videomaterial an die Polizei geschickt.

Zunächst am 5. Oktober 2023 einen Zusammenschnitt mit den aus ZDF-Sicht relevanten Szenen aus Ingolstadt.

einen Zusammenschnitt mit den aus ZDF-Sicht relevanten Szenen aus Ingolstadt. Auf Nachfrage der Polizei schickte das ZDF am 6. Oktober 2023 dann das Rohmaterial des Drehtages, nach Angaben des ZDF etwa 21 Minuten. Hier fehlte allerdings eine etwa viersekündige Szene.

dann das Rohmaterial des Drehtages, nach Angaben des ZDF etwa 21 Minuten. Hier fehlte allerdings eine etwa viersekündige Szene. Auf Nachfrage der Polizei vom 11. Oktober 2023 übermittelte das ZDF-Landesstudio am selben Tag daher nochmals das gesamte Drehmaterial - dieses Mal inklusive der vier fehlenden Sekunden.

Das ZDF teilte der Schwäbischen Zeitung dazu am Donnerstag auf Anfrage mit: "Die Polizei bestätigte den Erhalt und schrieb ‘somit ist alles ausreichend dokumentiert'. Es gibt keine offene Anfrage. Dies bestätigte die Kriminalpolizei dem ZDF am 8. Februar 2024 erneut."

Aktenvermerk der Staatsanwaltschaft entsprach nicht der Wahrheit

Dass Tino Chrupalla bei Markus Lanz dennoch den Vorwurf erhob, das Material sei unvollständig, hat folgenden Grund: In den Ermittlungsakten, die Chrupalla und seinem Anwalt vorliegen, findet sich ein Aktenvermerk. Er lautet: "Verfügung: Tel. Mit Herrn Mayer, Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt, der mitteilt, die Videoaufzeichnungen vom Seiten der AfD seien noch nicht eingegangen. ZDF (mit Ausnahme einiger Sequenzen) und Al Jazeera hätten Aufzeichnungen schon übersandt." Datiert ist dieser Vermerk auf den 12.Oktober - also einen Tag, nachdem das ZDF letztmalig Videomaterial übergeben hatte.

Wieso aber stand in den Akten mit Datierung vom 12. Oktober 2023, es wäre nicht alle Szene vorhanden, obwohl das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der Wahrheit entsprach? Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantwortete eine entsprechende Anfrage der Schwäbischen Zeitung am Donnerstag so: "Der Aktenvermerk der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ‘mit Ausnahme einiger Sequenzen‘ resultiert daraus, dass der Gesprächspartner über die Nachlieferung der Sequenz vom Vortag zum Zeitpunkt des Telefonats noch nicht informiert war."

Allerdings findet sich in den Ermittlungsakten nach jetzigem Kenntnisstand auch kein späterer Hinweis oder Vermerk darauf, dass die fehlenden Sequenzen nachgeliefert wurden - und das Videomaterial somit vollständig vom ZDF an die Polizei übergeben wurde.

"Diese Aussage ist falsch, gibt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag zu"

Das ZDF veröffentlichte am späten Donnerstagnachmittag dann eine Rekonstruktion der Ereignisse. Hier kommt auch Tino Chrupalla zu Wort. Das ZDF zitiert den AfD-Vorsitzenden wie folgt: „Unser Ziel ist in erster Linie, den Sachverhalt aufzuklären. Bei meiner Aussage in der Sendung von Herr Lanz habe ich mich auf eine Verfügung aus meiner abgeschlossenen Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Ingolstadt bezogen, die mir vorliegt.“

In dem ZDF-Beitrag von Donnerstag steht zudem: "Auch dem ZDF liegt diese Verfügung vom 12. Oktober 2023 vor. Darin geht es um ein Telefonat zwischen einem Kriminalpolizisten mit der Staatsanwaltschaft. Dort heißt es: Auch das „ZDF (mit Ausnahme einiger Sequenzen)“ habe Material übersandt. Doch diese Aussage ist falsch, gibt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag zu."

