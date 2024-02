"Mein Name ist Eva-Marie Doerfler und ich möchte wirklich nicht für die AfD in den Deutschen Bundestag" - mit diesen Worten wendet sich eine Berlinerin an die Öffentlichkeit. Der Grund: Die 37-Jährige steht bei der Wiederholungswahl am kommenden Sonntag in Berlin als Direktkandidatin für die AfD zur Wahl. Obwohl sie das gar nicht will. Wie kann das sein?

Doerfler erklärt: "Ich bin 2020 Mitglied der AfD geworden, als in Deutschland der Corona Wahnsinn überhand nahm und ich das Gefühl hatte, die AfD sei die einzige Partei, die sich tatsächlich für die Freiheit der Bürger einsetzt. Im März 2021, also vor drei Jahren, wurde ich von der Partei und meinem Bezirk zur Direktkandidatin für die Wahl zum Deutschen Bundestag im September 2021 aufgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt war ich noch aktives Parteimitglied und habe die Aufstellung zur Direktkandidatin angenommen."

Das gesamte Erklärung von Eva-Marie Doerfler im Video

In den letzten drei Jahren habe sich aber "viel geändert, nicht nur in dem Land, auch in der Partei, in die ich ursprünglich eingetreten bin", sagt Doerfler. Sie sagt weiter: "Und so habe ich die Partei vor einem Jahr verlassen, mit vielen, vielen guten Gründen und möchte mit dieser Partei auch nicht weiter in Verbindung gebracht werden, weil ich schlichtweg die Werte, so wie sie sind, nicht teile."

Zumindest bei der kommenden Wahlwiederholung wird Eva-Marie Doerfler nun aber doch sehr direkt mit der AfD in Verbindung gebracht: Sie steht als Direktkandidatin für die AfD im Wahlkreis 80 Berlin Charlottenburg auf den Wahlzetteln, obwohl sie kein AfD-Mitglied mehr ist. Grund: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Dienstag entschieden, dass die Bundestagswahl vom September 2021 in Berlin wegen zahlreicher Pannen in 455 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken wiederholt werden muss. Und dabei gelten die exakt gleichen Kandidatenlisten wie bei der ursprünglichen Wahl.

"Es ist ein Betrug am Wähler"

Sie sei nun "das bürgerliche Feigenblatt einer Partei, die einen Weg eingeschlagen hat, den ich so selber nicht mitverfolgen kann und auch nicht teile", sagt Doerfler weiter. Deswegen habe sie gegen das Urteil zur Wahlwiederholung, so die Frau weiter, auch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Sie fühle sich durch die jetzige Situation "in meinen persönlichen Rechten verletzt". Zudem sei es "am Ende auch ein Betrug am Wähler. Denn wer mir seine Stimme gibt, weil er gerne möchte, dass die AfD gestärkt wird, verschenkt seine Stimme". Denn eines sei klar, betont die Frau erneut: "Ich möchte auf keinen Fall für die AfD in den Deutschen Bundestag."

