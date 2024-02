In der Talkshow Markus Lanz hat AfD-Chef Tino Chrupalla schwere Vorwürfe gegen das ZDF erhoben. Dabei geht es um die Frage, was im Oktober 2023 in Ingolstadt wirklich geschah. Chrupalla ging damals urplötzlich zu Boden und kam in eine Klinik. Später wurde eine mysteriöse Einstichstelle an seinem Arm gefunden. Ob Chrupalla etwas injiziert wurde – und wenn ja, welche Substanz genau – konnte bislang nicht geklärt werden.

Das ZDF, das an dem Tag vor Ort war und filmte, übergab den Ermittlungsbehörden später seine Aufnahmen zur Auswertung. „Es wurden aber Schnitte vorgenommen und es fehlen Fragmente“, so der Vorwurf von Chrupalla. Das ZDF widerspricht und sagt, man habe „das gesamte Material ungeschnitten“ übergeben. Wir konnten jetzt Teile der fraglichen Ermittlungsakten einsehen.

„Fehlende Videosequenzen des ZDF“

In einem „Aktenvermerk“ der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt geht es konkret um die Vollständigkeit des vom ZDF an die Polizei übersendeten Videomaterials. Darin steht: „Fehlende Videosequenzen des ZDF und Sichtung der neuerlichen Sequenz.“ Und weiter: „Bereits am 05.10.2023 wurde das Video „231005-schaefer-begruessung-Chrupalla-afd-ingolstadt-plz* als Zusammenschnitt der aus Sicht des ZDF relevanten Szenen - mit Herr MdB Chrupalla - an die KPI (Kriminalpolizeiinspektion) Ingolstadt übermittelt. Nach Bitten der Sachbearbeitung wurden die gesamten Aufnahmen des ZDF, mitDateinamen „231006-afd-ausspielung-fuer-polizei-zdf", am 06.10.2023 nachträglich zur Verfügung gestellt.“

Etwas später in der Akte heißt es dann plötzlich: „Im Laufe der mehrmaligen Sichtungen wurde am 11.10.2023 durch den Unterzeichner festgestellt, dass bei der übermittelten Gesamtaufnahme eine Sequenz fehlt.“So sei „im ersten Zusammenschnitt des ZDF ein Aufeinandertreffen des MdB Chrupalla mit dem Zeugen XXXXX kurz zu erkennen (Dauer ca. 4 Sekunden). Da diese Szene in den Gesamtaufzeichnungen fehlt, wurde nochmals an das ZDF herangetreten und schriftlich um Prüfung der vorhandenen Aufzeichnungen gebeten“.

Laut Aktenvermerk wurde bei der anschließenden Überprüfung festgestellt, dass „diese Szene tatsächlich für die Berichterstattung abgeklammert war“. Daraufhin wurde erneut Videomaterial vom ZDF an die Polizei geschickt - den Akten zufolge war allerdings auch dieses Material unvollständig.

Im ‚Gesamtvideo‛ fehlt diese Szene"

In einer späteren email eines Ermittlers an eine Mitarbeiterin des ZDF heißt es: „Jetzt habe ich nur noch einmal eine Nachfrage zu den beiden Videos, da mir bei mehrmaligen Sichten aufgefallen ist, dass die zweite übermittelte Datei auch nicht vollständig sein kann.“ Und weiter: „Hintergrund ist, dass im Zusammenschnitt bei Minute 16:21:29 ein Aufeinandertreffen mit einem Bürger zu sehen ist. Im ‚Gesamtvideo‛ fehlt diese Szene jedoch und es erfolgt ein Umschnitt von 16:20:48 auf eine andere Szene um 16:21:32.“

Zwar schreibt der Ermittler in der Mail weiter: „Generell liegen uns alle nötigen Sequenzen vor.“ Dennoch hakt er explizit nach: „Ich möchte dies trotzdem kurz mit ihnen abklären, woran das liegen kann. Ich denke, Sie wissen selbst um das aktuelle öffentliche Interesse und die politische Bedeutung. Daher möchte ich weder, dass Ihnen - sprich dem ZDF - noch uns etwas nachgesagt werden kann.“ Und weiter: „Entschuldigen sie den Mehraufwand, aber prüfen sie dies bitte nochmals.“ Ausweislich der Ermittlungsakten erfolgte darauf laut Chrupallas Darstellung aber keine Reaktion seitens des ZDF mehr.

Nachdem Tino Chrupalla die Vorwürfe gegen das ZDF am Dienstagabend öffentlich gemacht hatte, reagierte der Sender noch in der Nacht zu Mittwoch. Wörtlich hieß es in der Stellungnahme des Senders auf der ZDF-Homepage: „Dazu stellt die Chefredaktion des ZDF fest: Entgegen der Behauptung von Herrn Chrupalla hat das ZDF das gesamte Material ungeschnitten der Staatsanwaltschaft übergeben.“

ZDF dementiert Vorwürfe des AfD-Chefs

Später wurde das Statement leicht verändert, am Mittwochnachmittag lautete es: „Die Behauptung Chrupallas, ZDF-Aufzeichnungen seien gekürzt worden, dementierte die Chefredaktion des Senders: Das ZDF hat das gesamte Material ungeschnitten der Polizei übergeben.“

Das Ermittlungsverfahren wurde in der Zwischenzeit eingestellt. Man habe zwar keine „konkreten Hinweise oder Anhaltspunkte“ für einen Übergriff mit einer Nadel gefunden, könne aber auch nicht ausschließen, dass Chrupalla von einem Unbekannten verletzt wurde, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit.

Zu den neuerlichen Vorwürfen hat unsere Redaktion am späten Mittwoch Anfragen an das ZDF und die ermittelnden Behörden verschickt. Über die Antworten werden wir an dieser Stelle berichten.

UPDATE: Die Staatsanwaltschaft hat als Reaktion auf unsere Recherchen mittlerweile einen entscheidenden Fehler in der Ermittlungsakte Chrupalla eingeräumt. Die neuesten Informationen dazu finden Sie hier.

