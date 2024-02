In Zusammenhang mit den Bauernprotesten in Biberach ist eine Diskussion über die Gewalt vor Ort entbrannt. In sozialen Medien werden viele kontroverse Videos von Zusammenstößen geteilt. So auch in einem Video vom frühen Morgen, als es noch dunkel ist.

Darauf zu sehen sind mehrere Protestteilnehmer in einer lauten Diskussion mit Polizisten, die eine Kette gebildet haben. Und die Menge offenbar nicht durchlassen wollen. Ein großer Mann mit Mütze geht dabei immer wieder auf einen ebenfalls großen Polizisten zu. Der schiebt ihn zweimal langsam zurück, der Mann kommt aber immer wieder. Dann verpasst ihm der Polizist einen Stoß vor die Brust und hebt anschließend deeskalierend die Hände.

Auch der Mann stößt den Polizisten zurück

Der Mützenmann taumelt kurz einen Meter zurück, geht dann aber wieder auf den Polizisten zu. Beide, das ist deutlich zu sehen, wechseln einige Worte miteinander. Dann stößt der Polizist den Mann erneut zwei Meter zurück, anschließend streckt er erneute beide Arme von sich und hebt sie - womöglich ein erneutes Zeichen der versuchten Deeskalation.

Diesen Moment nutzt der Mann mit der Mütze aus und verpasst dem Polizisten nun seinerseits einen kräftigen Stoß vor die Brust. Der Beamte taumelt einen guten Meter zurück. Dann eskaliert die Situation. Der Polizist schlägt dem Mann einmal kräftig ins Gesicht. Der Kopf geht zur Seite. Als der Mann sich wieder aufrichtet, schlägt der Polizist erneut zu - und bleibt anschließend in Boxerstellung stehen.

Als die Stimmung nun zu kippen droht und teils ordinäre Schimpfworte in Richtung der überwiegend jungen Polizisten gerufen werden, ziehen diese sich einige Meter zurück. Der Boxer-Polizist verlässt die Kette und geht mehrere Meter nach hinten, spricht hier mit anderen Beamten. Die aufgebrachte Menge fordert lauthals die Dienstnummer des Mannes, dann bricht das Video ab.

"Der Junge hat alles vergessen, was er jemals in seiner Ausbildung gelernt hat"

Im Netz wird das Video nun kontrovers diskutiert, der Polizist unter anderem als "Möchtegern-Tyson" bezeichnet, offensichtlich wegen seiner Boxer-Haltung. Ein anderer User schreibt: "Das passiert wenn Polizisten gestresst sind.... Der Junge hat alles wirklich alles, was er jemals in seiner Ausbildung gelernt hat, mit einem Schlag vergessen..... Du kannst niemanden zur Ruhe bringen wenn du selbst aufgebracht bist." An anderer Stelle heißt es: "Bei allem Verständnis für die schwierige Situation, da ist dem Polizisten aber mal der Gaul durchgegangen. Wortgefecht ist eh schlecht. Drei Mal schubsen und bei der ersten Gegenreaktion sofort die Faust ins Gesicht? Das geht nicht."

An anderer Stelle heißt es: "Professionell und richtig wäre es gewesen, den Landwirt festzunehmen, anstatt ne wirkungslose Rechte auszuteilen. So könnte man den Schlag eventuell als unrechtmäßiges Revanchefoul werten. Körperverletzung im Amt?"

"Was hat der kräftig gebaute Mann erwartet?"

Auf der anderen Seite heißt es hingegen: "Was hat der kräftig gebaute Mann erwartet, als er den Polizisten zuvor attackierte? Hören Sie doch auf, da ein Opfernarrativ zu stricken." Oder auch: "Da hat der aber Glück gehabt, denn normalerweise hätte er zurecht auf dem Boden gelegen und hätte dann in der Sammelstelle (Gefangenensammelstelle der Polizei, Anm. d. Red.) abkühlen müssen."

Und ein weiterer User schreibt: "Wenn man die einfachsten Spielregeln nicht kapiert, dann muss man halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Don't touch the cop!"

Von der Polizei lag bis zum späten Abend noch keine explizit auf diesen Vorfall bezogene Stellungnahme vor.

