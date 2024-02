Baerbock schulterfrei: Irre Diskussion um dieses Kleid

Annalena Baerbock hat mit ihrem Outfit bei der Cinema for Peace Gala für Aufsehen gesorgt. Grund: Ihr rotes Kleid, das auf einer Seite komplett schulterfrei ist. Bei X schrieb ein User: "Mal ernsthaft… sollte sich eine Außenministerin, die sich "feministisch" nennt, so kleiden? Nennt mich spießig oder sonst was, sie ist aber weder eine Schauspielerin, noch ein Popstar."

Prompt entbrannte eine Diskussion. Auf der einen Seite heißt es: "Wie kommt Baerbock sich eigentlich vor? Finde sie ziemlich unpassend gekleidet!" oder auch "Kleiderordnung spielt bei deutschen Politikern schon lange keine rolle mehr. Ich finde es schade, aber die Zeiten ändern sich."

"Was hätte sie denn sonst tragen sollen? Einen Rollkragenpullover? Einen Anorak?"

Die Mehrheit sieht hier allerdings kein Problem - im Gegenteil. In einem Beitrag heißt es etwa: "Annalena Baerbock hat super ausgesehen in dem Kleid. Die Zeiten, als Frauen im Job mausgrau und hochgeschlossen rumlaufen mußten um nicht in den Verdacht zu geraten, mit ihrem Äußeren in der Männerwelt punkten zu wollen, sind Gott sei dank vorbei! Chapeau Annalena!"

An anderer Stelle heißt es: "In meiner Kindheit trugen Aussenminister Anzug und Krawatte, wahlweise gelbe Pullunder. Cheers to change, Ladies!"

Und eine weitere Userin fragt sachlich-unaufgeregt: "Sie trägt bei einer Abendveranstaltung ein Abendkleid. Was hätte sie denn sonst tragen sollen? Einen Rollkragenpullover? Einen Anorak?"

