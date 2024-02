Sie fliegen hoch, hacken sich gegenseitig mit ihren gelben Schnäbeln, krachen in einem Knäuel aus Federn und Krallen auf die Erde und drücken sich gegenseitig mit aller Kraft auf den Boden. Was klingt wie ein Kampf aus einem exotischen Tierfilm, trug sich so im Garten unseres Reporters zu. Anlass des Vogel-Fights: Der Kampf ums Revier.

Wie der Kampf endet, sehen Sie im Video

Normalerweise kennen wir Amseln als schön anzusehende Vögel, mit ihrem stolzem Gesang gelten sie vielen Menschen als willkommene Vorboten des nahenden Frühlings. Während der Gesang der Amsel-Männchen den meisten Menschen ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubert, sorgt er bei Artgenossen aber mitunter dafür, dass diese in den Angriffsmodus umschalten.

Denn der Gesang der Kerle dient vor allem dazu, ein Revier abzustecken oder zu verteidigen - daher nennt man es auch "Reviergesang".

Amselmännchen attackieren in ihrer Wut mitunter auch gelbe Blumen

Bei Bundesamt für Naturschutz heißt es dazu: "Mit guter Nachbarschaft haben Amseln nichts am Hut. Wo ihr Revier endet, machen sie ihrem Nachbarn klar: Wag dich bloß nicht in meinen Garten!" Und weiter: "Wenn das Amselmännchen nebenan das nicht kapieren will, kommt es zum Kampf zwischen den beiden künftigen Familienvätern." So wie im Video.

In ihrer Wut können Männchen übrigens auch zu einer Überreaktion neigen. Das Bundesamt teilt weiter mit: "Die Grenzen vieler Amselreviere laufen quer durch die Blumenbeete der Menschen. Wenn dann dort auch noch gelb blühende Blumen stehen, wird der Amselmann erst recht sauer. Denn die Farbe „gelb“ erinnert ihn an die Schnabelspitze anderer Amselmännchen. Nicht selten lassen die Amselmännchen ihre Wut dann an den Blüten aus."

