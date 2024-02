AfD, Grüne und Hans-Georg Maaßen: Ist die CDU am Ende?

Die kommenden Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden für die CDU zur Zerreissprobe. Was wird die schwarze Partei machen, um sich gegen die in diesen Bundesländern starke AfD zu behaupten? Koalition mit den Linken? Oder dort, wo es möglich ist, auch mit den Grünen? Und welche Rolle spielt der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen?

Und wird Schwarz-Grün womöglich auch auf Bundesebene eine Option, um eine Regierung stellen zu können? In unserem Format "Aufschlag Becker" hat sich unser Politik-Redakteur wieder hinter den Kulissen im Berliner Regierungsviertel umgehört.

Der Tenor im politischen Berlin: Der Flirt mit den Grünen ist ein Spiel mit dem Feuer. Er könnte nicht nur Friedrich Merz auf die Füße fallen, sondern die gesamte CDU ins Wanken bringen. Und das Ende der CDU in ihrer jetzigen Form bedeuten.