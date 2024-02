Mehr Platz für Olaf Scholz

800 Millionen Euro: Neues Kanzleramt wird siebenmal größer als das Weiße Haus

Berlin / Lesedauer: 1 min

Unser Reporter Andreas Becker vor dem Kanzleramt in Berlin. Das soll laut Regierung zu klein sein. (Foto: Debionne )

So groß wie sieben Fußballfelder, Hubschrauberlandeplatz in 23 Meter Höhe und explodierende Baukosten: Unser Reporter Andreas Becker beleuchtet den Erweiterungsbau am Kanzleramt.

Veröffentlicht: 11.02.2024, 23:06 Von: Andreas Becker, Philippe Debionne