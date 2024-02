60.000 Liter Wein verschüttet: Polizei steht vor einem Rätsel

Mysteriöser Angriff auf einen der bekanntesten Winzer Spaniens. Am vergangenen Wochenende betrat eine bislang unbekannte Person das Weingut Cepa 21 in Castrillo de Duero (rund 150 Kilometer von Madrid entfernt). Anschließend öffnete der oder die Unbekannte in der Kellerei drei große Tanks mit Wein. 60.000 Liter der Marken Horcajo und Malabrigo ergossen sich auf den Boden. Geschätzter Schaden: Über 2 Millionen Euro.

Die Polizei ermittelt - und steht vor einem Rätsel. Denn der Wein-Verschütter stahl keinerlei wertvolle Gegenstände, sondern konzentrierte sich ausschließlich auf das Verschütten des wertvollen Weins. Das Weingut gehört José Moro, der das bekannte Unternehmen in dritter Generation leitet.

