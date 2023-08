Sie arbeiten als Stadtführer oder beim Arbeitsamt, haben ein Konto und bezahlen Steuern: In der Spielestadt Mini–LA tauchen die Kids in die Welt der Erwachsenen ein. Und das machen sie vorbildlich.

Sogar ein Bürgermeister wird bestimmt. Die Wahl lief übrigens ähnlich ab wie bei den Großen: Die Beteiligung war äußerst mau. Gerade einmal 79 von 166 Stimmberechtigten und damit 47,6 Prozent nutzten ihr Wahlrecht.

Spaß an der Arbeit

Da waren es bei der letzten richtigen Bürgermeisterwahl in Langenargen sogar noch mehr. 2020 konnten sich immerhin 65,5 Prozent dazu aufraffen, ein Kreuz zu setzen. Was selbstverständlich immer noch viel zu wenig ist, wenn man von 100 ausgeht und davon, dass es in vielen anderen Ländern gar kein Wahlrecht gibt.

Doch zurück zu Mini–LA. Mindestens einen großen Unterschied zu den Erwachsenen gibt es dann doch: Die Kids haben Spaß an der Arbeit, und die Jobs bei der Müllabfuhr sind Jahr für Jahr heiß begehrt.