Eisbaden auf Kreta

Damals, als wir noch jung und manchmal auch ein bisschen wild waren, fanden wir es im wahrsten Wortsinn ziemlich cool, möglichst früh im Jahr die Badesaison am Bodensee zu eröffnen. Wer als erster drin war, war der Coolste. In den Bergen vor der Hütte in Badehose durch den Schnee rollen und dann ein Bad im Bach nehmen, auch das war durchaus beliebt.

Wir taten dergleichen natürlich nicht, weil wir überzeugte und trainierte Eisbader waren, die eine Stärkung ihres Immunsystems anstrebten, sondern weil wir zeigen wollten, was für harte Kerle wir waren. Oder anders gesagt: um Mädels zu imponieren. Aus dem Alter bin ich mittlerweile raus, komme dafür aber ‐ die Fünf rückt rasant näher ‐ allmählich in jene Lebensphase, in der man sich verstärkt mit Dingen beschäftigt, die möglicherweise dazu beitragen könnten, den körperlichen Verfall zu verlangsamen. Eisbaden vielleicht?

Frühmorgens am Bodensee zu laufen und danach in den See zu hüpfen, ist in den vergangenen Monaten zu einem ein-, zweimal pro Woche gepflegten Ritual geworden, von dem ich mich noch nicht so recht verabschieden möchte. Schließlich macht’s das augustige Oktoberwetter derzeit so leicht wie nie, sich sehr langsam an die sinkenden Seetemperaturen zu gewöhnen. Bestimmt dauert es gar nicht mehr lange, bis ich ein echter, hartgesottener Eisbader bin. In den Herbstferien geht’s aber erstmal nach Kreta. Aktuelle Wassertemperatur: 24 Grad Celsius.