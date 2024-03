Eine Halskrause für ein Hühnchen

Hühnerhaltung liegt im Trend. Nachrichtensprecherin Judith Rakers hat welche, Schauspielerin Isabella Rossellini und Moderatorin Barbara Schöneberger ebenso und sogar Prinz Charles bekennt sich zum Huhn.

Sie kümmern sich zweifellos alle vorbildlich um ihre Gackervögel, aber ob sie ihren Hühnern so viel Fürsorge angedeihen lassen wie die kleine Tochter einer Bekannten, da bin ich dann doch nicht so sicher.

Pflaster ist keine Lösung

Eines der Küken der (nicht prominenten) Häfler Familie hat eine wunde Stelle am Rücken und pickt immer mal wieder daran herum. So kann das nicht heilen Pflaster drauf ist bei Federn nicht so praktisch, gegen einen Verband protestierte das Babyhuhn energisch, doch dann hatte Tochter Maila die rettende Idee.

Familienhund als Vorbild

Wenn der Familienhund, der neulich nach einer Operation eine Halskrause tragen musste, damit klarkommt, funktioniert das doch auch bei einem Küken. Eine Halskrause im Miniformat musste her. Und tatsächlich: Die Krause war schnell gebastetelt, sie sitzt perfekt, das Hühnchen hat sich damit abgefunden, jetzt kann die wunde Stelle heilen, und Ostern ist wieder alles gut.

Berufswahl ist jetzt entschieden

Für welchen Beruf Maila sich einmal entscheiden wird, ist jetzt auch klar: logo, Tierärztin, Schwerpunkt Huhn. Kunden dürfte es genug geben.