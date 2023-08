Hach Friedrichshafen, was ist nur los mit Dir? 2018 hast du uns echt überrascht und mal eben Limp Bizkit auf einer Bühne vor dem Graf–Zeppelin–Haus rocken lassen. Ganz einfach harte Musik vor sanfter Kulisse — und zwar open air direkt am See. Was für ein Festschmaus! Stattdessen gibt’s jetzt — Butterbrot.

Fast schon großstädtisch

4000 Besucher feierten vor fünf Jahren, dass du offenbar doch nicht so grau und schüchtern bist, sondern schräg, fast schon großstädtisch und vor allem laut sein kannst. Gut, zwei Nachbarn empfanden es als zu laut. Dabei war um 22 Uhr Schluss, und das an einem Samstag. Trotzdem hast du dich geschlagen gegeben, Friedrichshafen.

2019 spielten deshalb Nena und Michael Patrick Kelly, bekanntermaßen nicht gerade Hardrocker, im GZH — also innendrin. Und in diesem Jahr? Dem ersten, nach der Corona–Pandemie, in dem sich viele Veranstalter stimmgewaltig zurückmelden? Traust du dich doch tatsächlich auch wieder raus.

Aber, aber

Auf der Bühne unter freiem Himmel stehen am Freitag Wincent Weiss und am Samstag Lea. Ganz sicher nichts gegen die jungen Musiker, die regelmäßig umjubelt in der Bodenseeregion auftreten und deren Fans nicht selten deutlich jünger sind als der größte Hit von Limp Bizkit. Das Aber gehört allein dir, Friedrichshafen.

Zumal du in einer Pressemitteilung zum bevorstehenden Wochenende schreibst: „Auf dem Konzertgelände sind sowohl Plastikflaschen ohne Deckel oder Trinkpäckchen im Tütenformat bis jeweils 0,5 Liter gestattet.“ Wer denkt da nicht sofort an Quetschi, ein wegen seines Zuckergehalts nicht ganz unumstrittenes Fruchtpüree für Kinder ab einem Jahr?

Belegte Brote erlaubt

Und es kommt noch abgefahrener. Denn es dürfen auch „Lebensmittel in kleinen Mengen mitgebracht werden, zum Beispiel belegte Brote, Obst und Müsliriegel“, wie du ankündigst. Von wegen: Mama, schmier’ mir gefälligst ne Stulle, bevor du mich aufs Konzert begleitest. Nur mal so: Limp Bizkit heißt aus dem Englischen übersetzt in etwa schlaffer Keks. Womit zumindest irgendein Kreis geschlossen wäre.

Hach Friedrichshafen, da ist noch Luft nach oben. Oder um es mit Wincent Weiss zu singen: „Ey, es wär’ schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wär’ zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegensteht. Wir wissen eigentlich, wie’s besser geht.“