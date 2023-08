Stellen Sie sich vor, Sie gehen seit Jahren am Seewiesenstrand in Langenargen zum Baden. Gut, die Vorstellung ist etwas schräg, weil das Wasser dort pfützenflach ist, und Badefreiwillige gefühlt etwa fünf Kilometer hinauswaten müssen, um wenigstens knöcheltief im See zu stehen. Dazu kommt, dass sich bei langanhaltender Trockenheit und Hitze gerne ein Algenteppich ausrollt, der mächtig vor sich hinmüffelt.

Im Gegensatz dazu ist das Badevergnügen zum Beispiel am anderen Ende der Gemeinde, nämlich an der Malerecke, frisch, und nach wenigen Metern ist das Wasser für gewöhnlich so tief, dass beim Rückenschwimmen das Gesäß nicht auf Grund läuft. Trotzdem zurück ins Schwedi zu den Seewiesen: Also, stellen Sie sich vor, Sie haben dort jahrelang gebadet — und plötzlich macht Sie ein neues Schild auf ein Badeverbot aufmerksam. Das gilt offensichtlich seit 1991, nur darauf hingewiesen wurde bislang nicht. Es bestehe eine Gesundheitsgefährdung aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung des (Bodensee-)Wassers, ist zu lesen, was nicht gerade zur Entspannung beiträgt.

Erinnerungslücken stopfen

Die lapidare Erklärung aus dem Landratsamt: Die Belastungen seien im Vergleich zu den 90ern zwar stark gesunken, nach starken Regenfällen könne die Schussen gleich nebenan jedoch immer noch recht viele Keime mitbringen. Denn wenn zu viel Wasser vom Himmel fällt, kommen die Entwässerungsanlagen der Klärwerke nicht mehr hinterher, und der Überlauf fließt direkt in den Fluss und dann in den See — oh weh.

Das Schild ist demnach jetzt aufgestellt worden, weil sich doch glatt so gut wie niemand mehr an das Badeverbot erinnert hat, das vor 32 Jahren erlassen worden ist. Oder wie ein Facebook–Nutzer den dazugehörigen Bericht auf der Seite Schwäbische Bodensee kommentiert: „Na, das ist doch eine ganz normale bürokratische Bearbeitungszeit.“