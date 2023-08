Da ist alles seit Jahren geplant und dann gerät Markus Hahn auf den letzten Metern doch noch ins Schwitzen. Nicht, weil die Wegführung dem 37–Jährigen zu schaffen macht, dafür ist er viel zu sportlich. Nein, Schuld trägt die versehentlich falsch verwendete Lackfarbe, mit der ein Teil der Strecke markiert wurde.

Ein weißes A samt integriertem kleineren T. Steht, na klar, für Arlberg Trail. Markus’ Baby. Der gebürtige Franke, der seit fast einem Jahrzehnt in Lech lebt und arbeitet, hat das ehrgeizige Projekt mitinitiiert und leitet es. Und leidet entsprechend, wenn etwas schiefläuft. Aber zum Glück kann das Problem dank neuer Farbe schnell gelöst werden, sodass die ästhetische Wegmarkierung pünktlich zur Eröffnung im August 2021 in gut sicht– und haltbarem Weiß in regelmäßigen Abständen auf Felsen prangt.

„Da hat Markus schon schwierigere Hürden genommen“, kommentiert die Wanderführerin Irmgard Huber. So galt es etwa mit dem Alpenverein Fragen der Wegpflegezuständigkeit zu klären und mit den fünf involvierten Orten — Lech, Zürs, St. Anton, St. Christoph und Stuben — die Wegeführung. Da gab es naturgemäß viele Vorschläge, wobei sich in einem stets alle einig waren: Es sollte eine ansprechende Route werden.

52,1 Kilometer und 6038 Höhenmeter

Das ist absolut gelungen. Auf bestehenden Wegen, aber dank einer neuen, cleveren Strecke kommen nun 52,1 Kilometer und 6038 Höhenmetern zusammen, für die rund 18 Stunden reine Gehzeit veranschlagt werden. „Eine neue Herausforderung für alle, die es sportlicher wollen“, sind sich Irmgard und Markus einig.

Und darin, dass mit dem Lechweg schon seit Längerem ein Topprodukt für Genusswanderer vorlag, eines aber fehlte: ein anspruchsvolleres Mehrtageprojekt im hochalpinen Bereich, um auch dem Letzten klarzumachen, Lech kann nicht nur Winter, Wellness und bisserl Wandern. Lech kann viel Wandern! Die attraktiven Wege führen durch teils unberührtes Hochgebirge inklusive herrlicher Ausblicke und herrlicher Hütten.

Das famose Setting wird schon auf der Etappe von Lech nach St. Anton deutlich. Wobei sich keiner schämen muss, wenn er die Rüfikopfbahn hinauf auf 2350 Meter Höhe nimmt: Es bleibt auch so genug Laufstrecke für einen Tag und immer noch die herausforderndste Etappe. Die führt über Stock und Stein rauf und runter. Im Tal der Nebel, wir oben in der Sonne. In der Weite eine Bergskyline, in der Nähe ein ma–jestätischer Steinbock auf einem Fels. Steht da wie bestellt.

Die Spuren eines Skigebietes mussten nicht erst entfernt werden — hier gibt es keine. Häuser, Straßen, Strommasten? Ebenfalls Fehlanzeige. Das gilt erst recht nach der Rauhkopfscharte, der Grenze zwischen Vorarlberg und Tirol. Wobei: Eine Behausung rückt ins Blickfeld, die traumhaft gelegene Stuttgarter Hütte. Schwaben treffen wir jedoch keine, dafür freundliche Nepalesen, die Tee, Haselnussschnaps und Everest–Momo–Teigtaschen servieren. Ang Kami Lama, seit Kurzem der Hüttenchef, kennt Markus mittlerweile offenbar ganz gut. Schließlich war er in letzter Zeit öfter da. Zum Trailprojektieren, Testlaufen und Wegmarkieren.

Im weiteren Verlauf geht es durch das Almajur–Tal, das bislang touristisch kaum erschlossen war. Dort befindet sich mit dem Knoppenkarsee bei der Er–lachalpe ein landschaftlicher Höhepunkt, bevor es hinauf zur Bergstation der Valluga–Seilbahn geht, dem mit 2647 Metern geografischen Höhepunkt des Trails. Markus rät: „Wer früh in Lech startet, der kann den höchsten Gipfel des Arlberggebiets, die 2811 Meter hohe Valluga, gut mitnehmen. Generell empfiehlt sich die erste oder zweite Gondel. Ist einfach gemütlicher.“

Gepäcktransport möglich

Mit dem eigens kreierten Arlberg–Trail–Ticket für 59 Euro heißt es freie Fahrt! Ebenfalls neu ist das Angebot eines organisierten Gepäcktransports. Das Package schließt zudem Übernachtungen im Drei– oder Viersternehotel ein. Da wandert es sich gleich viel entspannter, wenn man weiß, dass Bett und Dusche warten.

Das gilt auch nach der zweiten Tagesetappe: Die führt von St. Anton über St. Christoph und die Maroiseen sowie die grandios gelegene Kaltenberghütte ins malerische Stuben, das deutlich lebendiger wirkt als das reine Wintersportörtchen Zürs. Das wird an Tag drei passiert, bevor es per Bahn hinauf zum Seekopf geht und in weitem Bogen zurück nach Lech. Was für ein Finale!

Arlberg Trail Mehr Informationen gibt es hier Lech-Zürs Tourismus: Tel. 0043/5583/21610

[email protected]

www.lechzuers.com Die typischen Häuser und schindelverkleideten Hotels scheinen sich mit ihren Blumendekorationen und geranienbehangenen Balkonen einen kleinen Wettbewerb zu liefern. Kein Wunder, dass Lech 2004 gar zum schönsten Dorf Europas gewählt wurde.

Apropos wählen: Im Übrigen können Wanderer freilich problemlos andere Laufrichtungen, Etappen, selbst andere Routen wählen. Alles ist erlaubt. Mit der eigenen Arlberg–Trail–App verliert man nie die Orientierung. Erst recht nicht, wenn man immer den weißen AT–Logos im Gelände folgt.