Freizeittipp

Schlossgarten am Bodensee: Ein adliges Refugium lädt zum Spaziergang

Bodman / Lesedauer: 6 min

Wilderich Graf von und zu Bodman erläutert das Parterre vor dem Schloss. Im Hintergrund ist die Kirche St. Peter und Paul zu erkennen, das älteste Bauwerk des Ortes. (Foto: Barbara Waldvogel )

Der Schlossgarten in Bodman empfiehlt sich als abwechslungsreicher Landschaftspark. Was den Ort am Bodensee sonst noch zum lohnenswerten Ausflugsziel macht.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 10:55 Von: Barbara Waldvogel