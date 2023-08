Im Museumsviertel mitten in der Altstadt befindet sich auch das Museum Ravensburger. Hier kann die ganze Familie spielerisch und spannend entdecken, was aus dem Unternehmen seit den Anfängen 1883 zu dem geworden ist, was man heute mit der Marke Ravensburger verbindet.

Hier bestaunen Kinder und Erwachsene die frühen Spiele und Bücher, begegnen den Ravensburger Klassikern wie „Memory“ und „Das verrückte Labyrinth“, erfahren, wie ein Spiel entsteht oder ein Puzzle gemacht wird, tauchen in Lesewelten ein und entdecken Wimmelbilder im XXL–Format. Die interaktive Ausstellung verteilt sich auf drei Stockwerke und rund 1000 Quadratmetern und nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte und Gegenwart der Marke mit dem blauen Dreieck.

Spielerisch die Schwerkraft erleben

Doch nicht nur anschauen ist hier angesagt, es wird auch zum Mitmachen aufgefordert. So führt der Tiptoi–Stift während einer Museums–Rallye durch die Räume und stellt Wissensfragen. Kinder können außerdem ihr eigenes Memory–Spiel kreieren oder gleich ein neues Brettspiel erfinden. Und warum passt eigentlich ein Puzzleteil immer genau zum anderen. Das erfahren die Besucher im sogenannten Puzzleraum.

Kinder wie Erwachsene erleben in der neuen Themenwelt „GraviTrax“ spielerisch die Schwerkraft und planen, experimentieren und realisieren aktionsreiche Streckenverläufe. An drei Spieltischen können Familien selbst mittels sogenannter Action–Steine den Lauf der Kugeln immer wieder aufs Neue durch Magnetismus, Kinetik oder Gravitation verändern. Auf der Showbahn können Gäste außerdem zum spannenden Wettrennen antreten. Wessen Kugel erreicht das Ziel zuerst?

Wir verlosen heute im Rahmen unserer „Sommerzeit“-Serie zweimal zwei Eintrittskarten für das Museum Ravensburger.