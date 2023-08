Die „Pfahlbauten rund um die Alpen“ wurden 2011 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Seit 101 Jahren macht das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen dieses versunkene Welterbe wieder sichtbar.

Es zählt zu den beliebtesten Freizeitzielen am Bodensee und ist eines der größten archäologischen Freilichtmuseen Europas. Jahresmotto 2023 ist „Haus am See — Wie Pfahlbauer bauen“.

Kernstück sind 23 originalgetreu nachgebaute Pfahlbauten. Erst 2022 wurden die beiden ersten Ursprungshäuser wieder eröffnet, in der sich eine Ausstellung den Anfängen des Museums widmet.

In einer Ausstellung im Steinzeit–Parcours wird erläutert, wie so ein Gebäude damals entstand. Im Parcours befindet sich das Pfahlbaukino — in den Ferienzeiten wird hier der Bau eines Pfahlbaus gemeinsam mit der „Sendung mit der Maus“ gezeigt.

In der Ausstellung entdecken die Besucher über 1000 Originalfunde, darunter 5000 Jahre alte Äpfel, Steinzeit–Kleber und rätselhafte Fabelwesen aus Bronze.