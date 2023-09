Mitmachen & Gewinnen

Gutschein für das Kißlegger Bierbad zu gewinnen

Sommerzeitserie / Lesedauer: 1 min

Kißlegger Bierbad. (Foto: pr )

Das Bierbad im Hotel Ochsen in Kißlegg ist einzigartig in der Region Bodensee–Allgäu–Oberschwaben. Heute gibt es ein Bierbad für Zwei in Kißlegg zu gewinnen.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 06:00 Von: Schwäbische.de