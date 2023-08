Alles neu macht der Herbst. Das trifft zumindest auf die Adelindis–Therme in Bad Buchau zu. Neue Angebote und mehr Ruhe verspricht das neue Raumkonzept der Therme. Es orientiert sich an den Bedürfnissen der Gäste und beeindruckt durch eine moderne Gestaltung mit einmaligen Designelementen.

Außerdem geht die Natur nahtlos in die neuen Räumlichkeiten über. Eine Empfangshalle mit meterhohen Birkenelementen grenzt an den Saunagarten, durch den sich der Mühlbach schlängelt. Holzelemente, die Farbe Grün und Naturbilder sind in den Räumlichkeiten wiederzufinden.

Die Dachsauna mit Panoramapool bietet Blick auf das Naturschutzgebiet. Nach dem Saunagang in der neuen Kommunikationssauna „Schwi(ä)tzkasten“ können sich die Besucher in das Wasser des Panoramapools legen, den Blick über die weitläufige grüne Landschaft schweifen und die Ruhe auf sich wirken lassen.

Wer zwischen den Saunagängen Lust auf Wellness für den Gaumen hat, ist im neuen Bistro genau richtig. Es liegt zentral zwischen dem Thermen– und Saunabereich und ist von beiden Seiten direkt und bequem zugänglich.

Übrigens, auch in Bezug auf Energieeffizienz setzt das neue Gebäude Maßstäbe. Das gesamte Gebäude erfüllt den Niedrigenergiestandard.

Wir verlosen heute im Rahmen der „Sommerzeit“ zweimal zwei Eintrittskarten für die Adelindis–Therme in Bad Buchau.