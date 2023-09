Bayerns größter Freizeitpark, der Allgäu Skyline Park, wartet in dieser Saison mit zwei neuen Fahrgeschäften auf: Eltern, Großeltern und Kinder unterschiedlichen Alters werden ihren Spaß am „Flotten Otto“ haben, denn die Achterbahn für die ganze Familie bietet Platz für insgesamt 18 Fahrgäste.

Auf einer Strecke von rund 140 Metern erklimmt das mit Holzelementen verzierte Minengefährt mit Lokomotive samt Waggons zunächst zwei aufwärts gewandte Spiralen, woraufhin der Rest der Strecke mithilfe der Schwerkraft befahren wird.

Die zweite Fahrneuheit für actionfreudige große und kleine Piloten ist der „Looping Alois“ — ein echter Adrenalingarant für alle wagemutigen Überkopfpiloten. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in einem Flugzeug zu sitzen und einen Looping zu drehen? In der neuen Attraktion kommen die Fahrgäste da nahe ran. Bei dem interaktiven Rundfahrgeschäft sind sechs Flugzeuge an Auslegerarmen befestigt und Überkopffahrten möglich.

Das gibt es zu gewinnen

Wir verlosen heute zweimal zwei Freikarten für den Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen.