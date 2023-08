Das Parkhotel Jordanbad in Biberach an der Riss ist der perfekte Rückzugsort für einen Wellnessurlaub. Hier gehen Genuss und Erholung Hand in Hand. Natur, Kultur und Erlebnisse werden zu täglichen Begleitern. Es ist ein Platz für Groß und Klein, für Faulpelze und Abenteuerlustige, für Urlauber und Erholungssuchende.

Denn die mit dem Hotel direkt verbundene Jordanbad–Therme mit ihren verschiedenen Bädern und Saunen kann gemütlich und ganz einfach im Bademantel erreicht und von den Hotelgästen frei genutzt werden.

Die Lage des Parkhotels bietet auch die perfekte Möglichkeit, einen Ausflug durch Oberschwaben zu unternehmen. Sei es eine Wanderung, Radtour oder ein kleiner Erkundungsspaziergang durch die historische Biberacher Innenstadt. Danach ist Entspannung pur angesagt.

Das können Sie gewinnen

Zu gewinnen gibt es heute im Rahmen der „Sommerzeit“-Verlosungen eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer des Parkhotels. Die Gewinner sind eingeladen, einen Cocktail der Hotelbar Enoteca auf der Terrasse zu genießen.

Hier gibt es einen Blick in die wunderschöne Parkanlage mit jahrhundertealtem Baumbestand. Mit dabei sind auch das Vital–Frühstück und ein Fünf–Gänge–Wahlmenü am Abend. Das alles können Sie im Parkhotel genießen.