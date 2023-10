So isch halt!: Übersehen im Supermarkt

al eben kurz nach dem eigenen Feierabend ein paar Dinge einkaufen. Um 20.40 Uhr in Ellwangen unter der Woche eigentlich kein Problem. Dachte ich zumindest. Zunächst war auch alles normal. Geparkt, den Einkaufswagen geschnappt und ab in den Laden. Hier und da zugegriffen, durch die Gänge geschlendert und plötzlich wurde es immer ruhiger. Ein Blick auf die Uhr: 20.53 Uhr. Da bleiben noch sieben Minuten Luft bis Ladenschluss. Kein Grund zu panischen Reaktionen.

Doch auf dem Weg zur Kasse beschlich mich dann doch ein mulmiges Gefühl. Kein weiterer Kunde in Sichtweite und auch an den Kassen herrschte gähnende Leere. Mitarbeiter ebenfalls Fehlanzeige. Soll ich die Ware um 20.55 Uhr jetzt einfach auf irgendein Band legen? Nein. 20.56 Uhr. Es rührt sich nichts. Also ab Richtung Mitarbeiterraum. Die Tür einen Spalt geöffnet und gerufen und tatsächlich befand sich noch ein Mitarbeiter im Laden.

Doch der reagierte anders als erwartet. Er könne nichts mehr kassieren. Die Abrechnung sei gemacht. Anscheinend sei die Chefin selbst durch den Laden gelaufen und habe keinen Kunden mehr gefunden. Bei meiner Körpergröße von 1,95 Meter eine echte Kunst. Aber gut. Immerhin bot der nette Mann an, die Ware aus dem Einkaufswagen wieder an die passende Stelle zu räumen. Übernachten, das konnte ich dann auch zu Hause. Schließlich ließ mich der freundliche Mitarbeiter durch den Mitarbeiterausgang hinaus auf den Parkplatz. Immerhin was gespart. So isch halt!

