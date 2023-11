Raus aus dem Topf, rein ins Sieb und dann gut spülen: So klebt die Pasta nach dem Kochen nicht zusammen. Doch: "Schtimmt dees", dass man Nudeln mit kaltem Wasser abspülen sollte?

Darum ist das Abschrecken für Pasta-Liebhaber eher kontraproduktiv - mit einer Ausnahme

So beliebt das „Abschrecken“ auch ist – es ist tatsächlich in den meisten Fällen eher kontraproduktiv. Zum einen kühlt das Wasser die Nudeln ab, zum anderen mindert es den Geschmack, da das Salz aus dem Kochwasser ebenfalls weggespült wird.

Was jedoch noch entscheidender ist: Während des Kochens bildet sich auf der Oberfläche der Pasta eine leicht klebrige Schicht – dabei handelt es sich um einen Stärkefilm. Durch diesen bleiben Soßen später besser an der Nudeloberfläche haften und eine leicht cremige Textur entsteht. Schreckt man die Nudeln jedoch mit Wasser ab, wird auch die Stärke abgespült – und die Soße kann nicht mehr an den Nudeln haften.

Übrigens: Auch auf den beliebten Haushaltstrick, etwas Öl in das Kochwasser zu geben, kann man verzichten. Das Öl sorgt nämlich für einen glatten Film auf den Nudeln, der ebenfalls dazu führt, dass die Soße nicht mehr richtig haften kann.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, bei der sich das Abschrecken der Pasta lohnt: sofern man sie nicht gleich essen, sondern zu einem Nudelsalat verarbeiten möchte. Hier kann man durch das Abschrecken der Nudeln verhindern, dass sie ihren Biss verlieren.

So kann man lästiges Aneinanderkleben vermeiden

Wie kann man dennoch das lästige Aneinanderkleben der Pasta vermeiden? Oftmals hilft es bereits, mehr Kochwasser in den Topf zu geben und die Nudeln beim Garen immer mal wieder mit einer Kochgabel oder einem Holzlöffel umzurühren.

Oder aber man macht es wie die Italiener: einfach die gekochte Pasta nach dem Abgießen direkt in die Soße oder zum Pesto dazugeben und gut miteinander verrühren. In Italien werden Pasta und Soße üblicherweise immer gemeinsam serviert - buon appetito!