Schon seit Jahrzehnten geistert die moderne Legende des „Kuhschubsens“ durch die Welt. Sie besagt, dass eine Kuh, während sie im Stehen schläft, einfach umzuschubsen sei. Möglich sei das durch den vermeintlich geringen Abstands zwischen den Beinen einer Kuh.

Die Sage hat es schon in viele Produkte der zeitgenössischen Popkultur geschafft. So zum Beispiel in die Komödie „Heathers“, den Animationsfilm „Cars“ oder in die Sitcom „The Big Bang Theory“.

Der Mythos stimmt nicht

Doch „schtimmt dees“ wirklich? „Nein“, sagt Manuel Miller, Landwirt aus Bollsberg bei Gutenzell-Hürbel. „Eine Kuh schläft nicht im Stehen, sondern im Liegen“, erklärt Miller.

Abgesehen davon habe eine Kuh auch einen ganz anderen Schlafrhythmus als der Mensch. „Die schlafen meistens nur ein paar Minuten am Stück. Wenn sie auf der Weide herumliegen, sind sie normalerweise wach und am Wiederkäuen“, sagt Miller.

Und auch eine wache Kuh lasse sich nicht so einfach umschubsen. „Die hat ja auch einen Gleichgewichtssinn“, so der Landwirt. Abgesehen davon seien Kühe Fluchttiere. Auf der Weide würden fast nie alle gleichzeitig schlafen. „Man sieht fast immer eine, die steht und aufpasst“, sagt Miller.

Vorsicht ist geboten

Zudem seien Kühe auch keine Kuscheltiere und durchaus wehrhaft, wenn es darauf ankomme. Schon allein wegen ihrer Größe ist mit ihnen nicht zu spaßen. Immerhin würden Milchkühe, je nach Rasse und Alter, zwischen 650 und 950 Kilogramm wiegen.

Gerade vor Mutterkühen mit Kälbern sollte man sich in Acht nehmen und von Schubs-Versuchen absehen, warnt Manuel Miller: „Also ich würde das nicht ausprobieren.“