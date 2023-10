Es ist eine Aussage, die sich bereits seit Jahrzehnten hartnäckig hält: "Kühe können nicht schwimmen". Der Grund: Ihnen würde ein Schließmuskel am Anus fehlen, weshalb sie voll Wasser laufen und untergehen würden, sobald sie ein Gewässer betreten. Doch...„Schtimmt dees‟?

Was uns schon damals die Cowboys unter Beweis stellten

So verbreitet dieser Tiermythos auch ist – er ist tatsächlich nichts Weiteres als ein simples Gerücht. Denn auch Hauswiederkäuer wie Kühe besitzen zwei Afterschließmuskeln. Diese ringförmigen Muskeln verhindern den Vor- oder Rückwärtsfluss aus und in hohle Organe wie Magen und Darm.

Wie die meisten Säugetiere können Kühe von Geburt an gut genug schwimmen, um zumindest in stillen Gewässern in der Regel nicht unterzugehen. Die Bewegungen hierzu sind ihnen angeboren.

Kühe können folglich sehr wohl schwimmen – auch wenn die meisten eher etwas wasserscheu sind. An besonders warmen Tagen kommt es jedoch durchaus vor, dass sie Bäche und Seen zur Abkühlung nutzen. Und sie schwimmen auch, sofern sie denn unbedingt müssen: So gab es zu Zeiten des Wilden Westens in Amerika immer wieder sogenannte „Big Swimmings“ - Flussüberquerungen ganzer Herden. In einigen Gegenden der Erde treiben auch heute noch Kuhhirten ihre Kühe durch größere Gewässer, um die Kühe auf ihre Weidefläche zu bringen.

Usprung des Mythos

Woher kommt also das kuriose und hartnäckige Gerücht? Der Ursprung des Mythos liegt mutmaßlich in einer Meldung der taz aus dem Jahre 2001: In ihrer Rubrik „Die Wahrheit“ erschien ein Bericht mit der Überschrift „Deutsche Kühe gehen unter“. In diesem Bericht wird eine Studie der Berliner Humboldt-Universität mit über 400 deutschen Kühen angeführt, welche gezeigt habe, dass der Schließmuskel der Kühe schlichtweg zu schwach sei - und sie daher in Gewässern einfach voll laufen und untergehen würden.

Doch weder die Studie noch der in der Meldung zitierte Professor existieren, denn: „Die Wahrheit“ ist nichts anders als eine Satire- und Humor-Rubrik der taz, die es offenbar unbeabsichtigt geschafft hat, diesen hartnäckigen Tiermythos zu verbreiten.