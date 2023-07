„Schtimmt dees?‟: Können In-Ear-Kopfhörer Infektionen im Ohr verursachen?

Sie sind so bequem, dass viele sie stundenlang tragen können: Sogenannte In-Ear-Kopfhörer sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Ob in der Bahn, beim Joggen oder in einer beruflichen Konferenz – diese kleinen, kabellosen Stöpsel sind einfach praktisch. Aber gibt es einen Haken? Vor allem auf Social Media kursiert die Aussage, dass eben diese Alltagshelfer zu einer Pilzinfektion im Ohr führen können. Doch... „Schtimmt dees‟?

Brutkasten für Erreger entsteht

So praktisch In-Ear-Kopfhörer auch sind – sie haben tatsächlich einen Haken. Zumindest für all jene, die sie häufig und gerne auch mal stundenlang tragen, denn: Die kabellosen Kopfhörer schließen den Gehörgang ab, wodurch ein feucht-warmes Klima im Ohr entsteht. Das wiederum kann wie ein wahrer Brutkasten für Erreger wirken und Pilzbefall begünstigen.

Die Pilze können den Gehörgang infizieren, sodass eine sogenannte Otomykose ensteht. Bei der Otomykose handelt es sich um eine Pilzinfektion, die im äußeren Gehörgang auftreten kann. Jegliche Fremdkörper, beispielsweise auch Hörgeräte, zählen zu den Risikofaktoren der Otomykose. Sprich: Wer häufig und längere Zeit am Stück In-Ear-Kopfhörer trägt, ist tendenziell gefährdet.

Hinzu kommt: Ohrenschmalz wird durch die Kopfhörer verstärkt nach innen in den Gehörgang gedrückt. Dies wiederum beeinträchtigt die Selbstreinigungsfunktion des Ohres – Erreger wie Bakterien oder Pilze können dadurch nicht mehr richtig abgebaut werden.

Typische Symptome

Die Symptome einer solchen Entzündung durch Bakterien oder Pilze? Das Ohr juckt oder schmerzt, manchmal nässt der Gehörgang oder riecht unangenehm. Außerdem kann der Gehörgang anschwellen, was zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens führen kann.

Sollte man diese Symptome bei sich feststellen, ist es ratsam, eine Arztpraxis aufzusuchen. Nach einer richtigen Behandlung verschwindet die Pilzinfektion in der Regel nach etwa 10 bis 14 Tagen wieder.

So können Sie vorbeugen

Doch was, wenn man auf seine In-Ear-Kopfhörer nur ungern verzichten kann – aber eine solche Infektion natürlich vermeiden möchte?

Die wohl wichtigste Vorbeugungsmethode ist es, die Kopfhörer und auch das Etui regelmäßig zu reinigen. Wer außerdem zu einer verstärkten Ohrschmalz-Produktion tendiert, sollte die Gehörgänge regelmäßig reinigen lassen.

Und die wohl einfachste Methode überhaupt: Gerade im Sommer oder beim Sport ist es ratsam, den Ohren nach Tragen der In-Ear-Kopfhörern immer wieder eine Pause zu gönnen, damit der Gehörgang belüftet wird.

Übrigens: Pilzinfektionen können ansteckend sein. Um eine Übertragung zu verhindern, sollten In-Ear-Kopfhörer daher besser nicht getauscht werden – weder von Person zu Person, noch von einem Ohr zum anderen.

„Schtimmt dees…‟, dass In-Ear-Kopfhörer zu einer Infektion im Ohr führen können? (Foto: David Weinert )

Hinweis: Dieser Text dient allein der allgemeinen Information. Diese Informationen ersetzen keine medizinische Behandlung durch einen Facharzt. Sollten Sie gesundheitliche Probleme oder Bedenken haben, wenden Sie sich unbedingt an Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin.