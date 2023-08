Dass Katz und Maus eine geradezu explosive Mischung sein kann, das lehrten uns schon die wohl berühmtesten Streithähne „Tom und Jerry“. Fest steht: Zeigt sich eine Maus, wird sie von der Katze gejagt… und auch gefressen – oder? „Katzen würden Mäuse kaufen“, hört man immer wieder. Doch...„Schtimmt dees‟?

Mäuse zum Fressen gern - mit einer Ausnahme

Wenn sich das liebste Haustier der Deutschen sein Futter selbst aussuchen dürfte, dann würde es sich sehr wahrscheinlich für eine Maus entscheiden. Es stimmt tatsächlich: Katzen fressen Mäuse und sind übrigens generell reine Fleischfresser.

Besonders Freigänger-Katzen lieben es, Mäuse zu jagen und bei Hunger gegebenenfalls auch zu verspeisen. Kein Wunder, denn: Mäuse bieten wichtige Nährstoffe für die Katze, wie zum Beispiel Taurin. Allerdings essen Katzen in der Regel nicht die komplette Maus – was oftmals übrig bleibt, ist der saure Magen.

Außerdem stehen Spitzmäuse nicht auf dem üblichen Speiseplan der Katze. Experten vermuten, dass Katzen schlicht und einfach den moschusartigen Geruch und Geschmack, der von den Seitendrüsen der Spitzmaus ausgeht, als unangenehm empfinden.

Eine lebendige Maus vor der Haustür als "Geschenk" für den Menschen?

Fast alle Katzenbesitzer kennen eine ganz bestimmte, unliebsame Überraschung: Katzen fangen Mäuse manchmal zu ihrem Vergnügen und lieben es, mit ihrer Beute zu spielen – deswegen finden Katzenbesitzer oftmals eine tote Maus im Wohnzimmer oder vor der Haustür.

Doch was hat es zu bedeuten, wenn man eine lebendige Maus vorfindet? Oftmals hört man, Katzen würden mit einem lebendigen Beutetier ihren Besitzern ein „Geschenk“ machen.

Laut Verhaltensbiologen ist diese Ansicht jedoch nicht korrekt: Die Katze mache damit kein Geschenk, sondern wolle „ihren“ Menschen vielmehr etwas beibringen – nämlich das Jagen. Das wiederum sei eine Fertigkeit, die von Katzen instinktiv als lebenswichtig eingestuft werde.

Wie britische und deutsche Verhaltensforscher erklären, jagen Katzen am meisten, wenn sie Jungen haben. Je älter der Nachwuchs wird, desto häufiger komme es vor, dass die Katzen ihren Sprösslingen die Beute lebendig präsentieren. Denn: Die Kleinen sollen sich ja eines Tages selbst versorgen – und jagen können. Der Impuls, „ihren“ Menschen dieselbe Fertigkeit beizubringen, rührt also vermutlich genau von diesem Urinstinkt her.