Das Flugzeug erreicht seine Reisehöhe – und schon beginnt das Bordpersonal, Getränke an die Reisenden auszuschenken. Gerne gönnt sich da so mancher Passagier einen Sekt, einen Wein oder ein Bier – vielleicht auch mehrere, besonders dann, wenn alkoholische Getränke nicht extra kosten. Aber Vorsicht: "Über den Wolken wird man schneller betrunken", hört man manchmal.. Doch...„Schtimmt dees‟?

Die Krux am Alkoholkonsum in luftigen Höhen

Die Wahrheit ist nicht ganz so einfach. Fakt ist jedenfalls: Ein noch so großer Höhenunterschied hat keinen Einfluss auf den Blutalkoholspiegel. Grundsätzlich funktioniert sowohl die Wirkung als auch der Abbau des Alkohols über den Wolken nicht anders als am Boden.

Doch warum beschleicht dann trotzdem viele Passagiere schon bei einem Gläschen Sekt das Gefühl, betrunkener zu sein als sonst? Der Grund: Im Flugzeug erreicht weniger Sauerstoff das Gehirn.

Da der Luftdruck in großen Höhen zu niedrig ist, um atmen zu können, wird er in einer Flugzeugkabine durch Kompressoren so erhöht, dass er so hoch ist wie in etwa auf einem 2000 Meter hohen Gipfel. Unter diesen Bedingungen können wir zwar ohne Probleme atmen, allerdings nimmt unser Körper aufgrund des noch immer niedrigen Drucks weniger Sauerstoff in den Blutkreislauf auf. Das wiederum beeinflusst unser subjektives Trunkenheitsgefühl: Wir haben schneller das Gefühl, betrunken zu sein - und uns wird auch schneller schwindelig.

Darum schmeckt manches plötzlich fade - und Tomatensaft fantastisch

Die Bedingungen an Bord eines Flugzeugs haben übrigens noch weitere Auswirkungen: An Bord herrscht eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit – wir atmen also extrem trockene Luft ein, was wiederum dazu führt, dass unser Körper schneller dehydriert und wir durstig werden.

Außerdem: Der Kabinendruck verändert unsere Geruchs- und Geschmacksnerven leicht. Wir nehmen Süßes und Salziges zwischen 20-30 Prozent weniger intensiv wahr als unter normalen Bedingungen - weshalb Gewürze in den Speisen an Bord oftmals höher dosiert werden. Ach ja, und: Auch die Säure von Tomaten ist über den Wolken plötzlich weniger intensiv, sodass der sonst eher unbeliebte Tomatensaft plötzlich für viele zur schmackhaften Erfrischung wird.